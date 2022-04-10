كورونا يأبى منح النصر فرصة .. 4 إصابات جديدة بالفيروس

في الوقت الذي تحدث به الكثيرون عن كون فترة التوقف الحالية هي فرصة للنصر السعودي، لتصحيح أوضاعه والاستعداد بشكل جيد للخمس جولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أبى فيروس كورونا أن يتيح تلك الفرصة للعالمي.

توقف الدوري السعودي بسبب آسيا:

منذ أواخر مارس الماضي، توقفت مباريات الدوري المحلي بالمملكة السعودية، وهو التوقف الذي سيستمر حتى بداية مايو المقبل.

هذا التوقف يأتي في ظل استضافة المملكة لمباريات مجموعات الغرب fدوري أبطال آسيا 2022.

دور المجموعات للبطولة الآسيوية يقام بنظام التجمع منذ أن ضرب فيروس كورونا العالم في عام 2020.

وتمثل أربعة فرق السعودية في البطولة القارية؛ الهلال، الفيصلي، التعاون والشباب، ويبحث الأول عن الاحتفاظ باللقب الذي توج به في العام الماضي.

أربعة إصابات جديدة بكورونا في النصر:

خلال الأيام الماضية، كان العالمي قد أعلن عن إصابة الثلاثي المهاجم فينسنت أبو بكر، والحارسين رائد أزيبي وعبد العزيز العويرضي، بالفيروس، لكن انضم لهم أربعة أفراد جدد..

الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن بشكل رسمي إصابة الثلاثي فونيس موري، محمد آل فتيل وعبد الله الخيبري بكورونا، بجانب مدرب حراس المرمى ماجد الغانم.

تأتي هذه الإصابات بعد فترة طويلة من مغادرة الفيروس لملاعب الدوري السعودي، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة والبروتوكول الصحي، المطبق في الملاعب.

📄 | الفحوصات الطبية تظهر ست إصابات بفايروس كورونا في الفريق الأول pic.twitter.com/ChbsOsiCN9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 10, 2022

معسكر أبو ظبي مهدد:

العالمي كان قد أعلن أنه سيستغل فترة التوقف الحالية لإقامة معسكر إعداد مصغر في مدينة أبو ظبي الإماراتية، لكن بعدما ضرب الفيروس الفريق، أصبح مصير المعسكر غامضًا.

بحسب البرنامج المعلن من قبل، من المفترض أن يتجه النصر لأبو ظبي في 17 من أبريل الجاري، على أن يواجه خلال هذه الفترة الاتفاق السعودي وبني ياس الإمراتي، ثم يعود للرياض في 23 من الشهر نفسه.

وتتبقى خمس مباريات للنصر في الموسم الحالي من الدوري المحلي أمام الشباب، الرائد، الأهلي، الحزم والفتح، يبدأها في السادس من مايو المقبل.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ صاحب الوصافة، لكن للزعيم مباراتين مؤجلتين، ومبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة.

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