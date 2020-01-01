كورونا تحرم برشلونة من صفقة ألابا هذا الميركاتو

الخيارات الأخيرة لضم اللاعب باتت واضحة..

خرج دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، من حسابات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية نظرًا للأزمة الاقتصادية الضخمة التي يمر بها النادي في أعقاب فيروس كورونا.

وينتهي عقد ألابا في صيف 2020، وقد وصلت المفاوضات بينه وبين إدارة بايرن إلى طريق مسدود ليصبح رحيله أقرب من أي وقت مضى.

بيني زاهافي، وكيل ألابا، أخبر إدارة بايرن بحسب صحيفة بيلد أن موكله قد يبقى الموسم المقبل ثم يرحل مجانًا في الصيف، بينما قد تسعى الإدارة البافارية لجني بعض الأموال من خلفه وبيعه الآن.

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وفي حال أن تم الاستقرار على بيع ألابا هذا الصيف، فالمؤكد أن برشلونة لن يكون طرفًا في الصراع حوله، فالنادي لا يمتلك الأموال لإتمام صفقة من هذا النوع حاليًا.

خسائر الخزينة الكتالونية جراء فيروس كورونا بلغت ما وصل إلى 140 مليون يورو، وسبق وأن أعلن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، أن البرسا غير مستعد لأي صفقات هذا الصيف سوى بنظام التبادل.

لذلك فإن خطة برشلونة الحالية هي الانتظار حتى الصيف المقبل ثم الحصول على الدولي النمساوي مجانًا، رغم أن هذا الأمر لن يكون سهلًا أيضًا نظرًا للراتب المرتفع الذي يُريده اللاعب.

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بيلد في تقرير لها أشارت إلى أن مطالب ألابا المادية هي سبب تعطل تجديده مع بايرن، إذ يود الحصول على 20 مليون يورو سنويًا، مبلغ لا يمكن لبرشلونة أيضًا دفعه حتى في الصيف المقبل.

في النهاية، إن وافق اللاعب على تخفيض راتبه للانضمام إلى كامب نو في الصيف المقبل مجانًا ستحدث الصفقة، أما إذا رحل هذا الصيف فالمؤكد أنه لن يتوجه إلى إقليم كتالونيا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هما أكثر الأندية اهتمامًا بألابا جنبًا إلى جنب مع برشلونة، ومن الناحية المادية كلاهما قادر على الوفاء بطلبات اللاعب المادية ودفع أموال هذا الصيف لبايرن إن اقتضى الأمر.