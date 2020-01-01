بايرن ميونخ يحدد السعر النهائي لانتقال تياجو إلى ليفربول

المحادثات مستمرة بين الطرفين

حدد نادي بايرن ميونخ الألماني، السعر النهائي للتخلي عن لاعب وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تياجو يعتبر من الأهداف الرئيسية ليورجن كلوب مدرب ليفربول، والمفاوضات مستمرة بين الناديين حول صفقة محتملة خلال الأسابيع القادمة.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن بايرن قرر إيقاف محادثات التجديد مع تياجو، بعد التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي، في إشارة قوية لرحيله.

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وأوضحت أن النادي الألماني حدد مبلغ 30 مليون يورو، من أجل بيع اللاعب بالميركاتو الحالي، مع اقتراب ليفربول من حسم الصفقة.

رغبة اللاعب تعتبر من أهم العناصر الحاسمة في مصيره هذا الصيف، حيث أعلنها واضحة لإدارة بايرن برغبته في خوض تجربة جديدة مع النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يحاول بايرن استغلال الأموال القادمة من رحيل صاحب الـ29 عاماً، وكذلك الظهير النمساوي دافيد ألابا، في ضم صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

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يذكر أن تياجو الذي ينتهي عقده مع بايرن في يونيو 2021، شارك في 36 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.