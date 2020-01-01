باريس يُعلق أنشطته ويطالب اللاعبين بالبقاء في المنزل

حالة الطواريء مستمرة بجميع الأندية الأوروبية

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعليق جميع أنشطته الرياضية، تزامناً مع انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مختلف أنحاء أوروبا.

كورونا تسبب في توقف العديد من المسابقات، أبرزها الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي، وذلك بعد التهديد الكبير الذي يمثله الفيروس على حياة الجميع.

باريس قرر الانضمام للأندية التي اتخذت التدابير اللازمة لمقاومة انتشار المرض، بتعليق جميع أنشطته وإبقاء اللاعبين بمنازلهم وعدم نزولهم للتدريبات.

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وجاء ذلك في بيان رسمي للنادي الفرنسي قال خلاله:"بعد قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واستجابة لإجراءات السلطات الرياضية، قررنا لتعليق جميع الأنشطة للحفاظ على سلامة كل من بالنادي".

وأضاف:"الإجراء الأول يتعلق بجميع الرياضيين والمحترفين داخل النادي، حيث يتم إلغاء الجلسات التدريبية حتى يوم الأحد، حيث يجب بقاء الجميع في المنزل".

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وتابع:"سنقوم كذلك بالعديد من الخطوات الأخرى، أهمها متابعة تطورات الموقف والانتباه جيداً للقرارات التي سيعلنا الاتحاد الأوروبي يوم 17 مارس بشأن إقامة مسابقاته".

يذكر أن باريس ساهم بحملة توعية واسعة لمكافحة الفيروس بالمشاركة مع الحكومة الفرنسية، بظهور نجوم الفريق ماركينيوس وماركو فيراتي وكيليان مبابي.