كورونا يضرب من جديد .. تأجيل مباراة جنوى وتورينو

عدد كبير من الإصابات في صفوف الجريفوني

أشارت كل المؤشرات إلى تأجيل لقاء الجولة الثالثة من السيري آ بين جنوى وتورينو رسمياً بسبب العدد المرتفع من الإصابات في صفوف الأول بفيروس كورونا ودخول الجميع بصفوف في حالة عزل.

وتفجرت الأزمة عقب مباراة جنوى مع نابولي حينما تم الكشف عن إصابة 15 لاعباً في صفوف النادي بالفيروس الوبائي، مما جعل الحديث ينتشر عن تأجيل الدوري كله حتى.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي رسمياً تأجيل مباراة تورينو وجنوى بعد تأكيدات وسائل الإعلام الإيطالية، وذلك بسبب استحالة خروج لاعبي ومسؤولي جنوى من الحجر قبل موعدها.

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وكان جنوى قد أعلن قبل لقاء نابولي الذي خسره بسداسية عن إصابة الثنائي ماتيا بيرين، ثم عاد وأعلن أيضاً انضمام زميله لاسي شونه، وبعد اللقاء كشف عن العدد الكبير الآخر من المصابين، ما بين لاعبين وإداريين.

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فيتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي أكد صعوبة توقف المسابقة بأكملها بسبب حالة جنوى، ولكن أشار إلى تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي مستقبلاً قد يكون هو الحل الأقرب.

وبحسب الاتحاد الأوروبي "يويفا"، يمكن خوض المباراة بحد أدنى من 13 لاعباً للفريق الذي يملك إصابات في صفوفه، وذلك في ظل صعوبة تأجيل أي لقاءات بالموسم الحالي الذي بدأ متأخراً عن موعده.

ولعب جنوى حتى الآن مباراتين، فاز في الأولى 4-1 على سبيزيا، قبل أن يخسر بالستة من نابولي.