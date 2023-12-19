كورتوا يفجر المفاجأة: لن أخوض اليورو.. وأعتذر بشدة عما فعلته في بلجيكا!

أحظى بالتقدير في ريال مدريد على عكس المنتخب

فجر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المشاركة مع منتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال كورتوا في حوار مع شبكة "Sporza": "لن أشارك في اليورو لأنني لا أستطيع أن أكون جاهزًا بنسبة 100٪ أبدًا (بعد الإصابة بالرباط الصليبي)".

وأضاف الحارس البلجيكي: "التأهيل يسير بشكل جيد، أفضل من المتوقع، لكن علي أن أستعيد كامل جاهزيتي، وأفضل عدم تحديد تاريخ للعودة. إذا كنت محظوظًا، يمكنني لعب مباراة في مايو، لكن لا يمكنك أبدًا أن تكون جاهزًا 100% لبطولة كبيرة (اليورو في يونيو)".

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بعد 6 أشهر، كسر صاحب الـ31 عاما حاجز الصمت، وتحدث لأول مرة عن سر مغادرته معسكر الشياطين الحمر قبل مواجهة إستونيا في تصفيات اليورو، بسبب أزمة شارة القيادة.

وواصل: "أود أن أعتذر عن ذلك. لقد كان قرارًا خاطئًا بالمغادرة بعد مواجهة النمسا، أقدم اعتذاري وأسفي للفريق والمشجعين، لكن لا علاقة للأمر بشارة القيادة، إنه أعمق من ذلك بكثير، أحظى بالاحترام في ريال مدريد، لكني لم أجد ذلك من المنتخب".