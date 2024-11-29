حقيقة صادمة وشتان بين كورتوا وميليتاو .. جراح النجوم يكشف الجانب المُظلم في مستشفى ريال مدريد

ناقوس خطر يدق في الليجا هذا الموسم

كشفت الطبيب مانويل لييس، الجراح الأشهر لنجوم كرة القدم في إسبانيا، عن أسرار العمليات الجراحية التي أجراها للاعبي الدوري الإسباني وتحديدًا نجوم ريال مدريد، الذين أصبحوا ضيوفًا دائمين في عيادته.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات الصعبة في الركبة على مدار آخر موسمين، وأبرزهم تيبو كورتوا، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو (مرتين)، داني كارباخال، ومن قبلهم لوكا مودريتش وماركو أسينسيو.

وقال لييس في مقابلة مع شبكة "ريليفو" الإسبانية: "بدأت العمل مع نجوم ريال مدريد في 2016، وكان لوكا مودريتش أول لاعب أجري له جراحة في الركبة واضطررنا إلى إجراء عملية تنظير المفصل".

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وأضاف: "التالي كان ماركو أسينسيو، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في 2019، ثم مررنا بفترة طويلة بدون إصابات كبيرة، على الرغم من أننا أجرينا أيضًا عملية جراحية لفران جارسيا لكسر في الترقوة".

وتابع الجراح الإسباني: "لسوء الحظ لدينا معدل مرتفع للغاية من الإصابات في ريال مدريد، أجرينا عملية جراحية لكورتوا، وأخرى للثنائي الشاب جوان مارتينيز وسيزار بالاسيوس هذا الصيف، وقبل أيام قليلة أجرينا عملية جراحية لميليتاو".

وأردف: "في نفس يوم السبت الذي تعرض خلاله ميليتاو للإصابة، سقط إنريك فراكيسا من ليجانيس، وإلياس أخوماش من فياريال، لتمزق أربطة جميعهم. لا أتذكر شيئًا كهذا في تاريخ كرة القدم".

وواصل: "الحقيقة هي أننا نشهد الكثير من حالات قطع الرباط الصليبي، هناك دراسة أجراها طبيب سويدي، تقول إن كل فريق يتعرض لتمزق في الرباط الصليبي مرة كل موسمين. هذا العام، الليجا لديها حوالي 7 أو 9 إصابات، هذا عدد كبير والأرقام مقلقة".

وكشف لييس عن محادثاته مع لاعبي ريال مدريد قبل إجراء العمليات، قائلًا: "كورتوا كان مطلعًا جدًا، لقد قرأ الكثير عن العملية وكان يعرف الكثير عما سنقوم به، بينما لم يطرح ميليتاو الكثير من الأسئلة مثل الآخرين، الأمر يعود لشخصية اللاعب".