كورتوا: لولاي ما فاز ريال مدريد بدوري الأبطال.. أنا أهم مما تظنون!

تصريح مثير من البلجيكي

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا عن دوره في ألقاب ريال مدريد، مستدعيًا أهمية حراس كرة القدم في اللعبة حاليًا.

وقال كورتوا في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "إذا كنا قد فزنا بدوري أبطال أوروبا العام الفائت، فليس بسبب فينيسيوس أو فالفيردي أو بنزيما أو رودريجو، بل أيضًا بفضل كورتوا".

"نحن أهم مما تعتقدون!"

وأضاف الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم مؤخرًا: "حارس المرمى في الكرة الحديثة ليس دوره فقط منع الأهداف، في مدريد هنا يبدأ اللعب أيضًا، إنه صاحب التمريرة الأولى التي تحدد كيف يكون الهجوم وأين يقع ضغط المنافس، حارس المرمى حاليًا هو صانع ألعاب، حراس المرمى أكثر أهمية مما تظنون".

كورتوا عبر عن امتعاضه من تجاهل حراس المرمى في جوائز الأفضل بالعالم قائلًا: "بدون حارس مرمى جيد لن تتمكن من تحقيق بطولة، في الجوائز الفردية يتم نسيان هذا الأمر، الأشخاص ذوو السرعة أو من يسجلون الأهداف لديهم حظوظ أكبر من حارس المرمى، ولكننا سنواصل إظهار كم أن حراس كرة القدم مهمون".

واستطرد: "على الرغم من ذلك، فإن حارس المرمى أول من يوضع اسمه على عناوين الصحف حين يقوم بخطأ!".

حلم المستقبل

وتحدث عن بداياته في كرة القدم قائلًا:"كنت أحب لعب كرة الطائرة كثيرًا، بدأت بممارسة كرة الطائرة إلى جوار كرة القدم، إلى أن أصبحت متخصصًا فقط في كرة القدم".

وعما يود أن يفعله في مستقبله بكرة القدم، قال كورتوا:"أريد حقًا أن أسجل هدفًا، قبل سنوات صوبت كرة بالرأس ضد فالنسيا، تصدى لها الحارس وسجلها بنزيما، أحيانًا أعتقد أن طولي الذي يصل إلى مترين يهيئ لي أن أسجل الأهداف، ولكن إذا لم يحدث ذلك، ستكون هجمة مرتدة علينا!".