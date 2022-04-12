كورتوا: لسنا جيلًا ذهبيًا .. وسأشجع إسبانيا في المونديال

كورتوا يفتح النار على منتخب بلجيكا ويدعم إسبانيا!

يرى تيبو كورتوا حارس عرين منتخب بلجيكا أن الجيل الحالي للمنتخب الملقب بالشياطين الحمر، لا يستحق الإشادة أو إطلاق اسم الجيل الذهبي عليهم، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما حلوا في المركز الثالث خلف كل من المغرب وكرواتيا.

وكشف حارس مرمى ريال مدريد حاليًا والحارس السابق لأتلتيكو مدريد أنه سيتجه لتشجيع منتخب إسبانيا في كأس العالم بعد إقصاء بلاده من مونديال قطر 2022.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في كأس العالم 2022 وفي يورو لم نكن أنفسنا، إنه أمر محرج بعض الشيء سنرى ما سيحدث في المستقبل، من سيبقى من لن يبقى كرة القدم تسير بسرعة في مارس لدينا بالفعل تصفيات مؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024".

وأضاف حارس المرمى البالغ من العمر 30 عامًا: "الآن سأدعم إسبانيا وأتمنى النجاح أيضًا لزملائي في ريال مدريد".

وأتم: "من الصعب أن يتم تسميتنا بالجيل الذهبي عندما لا نفوز بأي شيء، فنحن لسنا جيلًا ذهبيًا نحن جيل يتمتع بالكثير من المواهب واللاعبين الرائعين من جميع أنحاء أوروبا، أظهرنا في كأس العالم 2018 أننا كنا بلجيكا ولعبنا كرة القدم بشكل جيد".