الكرة جاءت من أقصى الجهة اليمنى إلى شباك الحارس الكاميروني!

عاد مانشستر يونايتد بريمونتادا مثيرة أمام أستون فيلا (3-2) أمس الثلاثاء، بعد أن كان متأخرا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الفيلانز الأول من ركلة حرة نفذها جون ماكجين من أقصى الجانب الأيمن إلى الشباك مباشرة، بينما وقف أندريه أونانا، متفرّجا دون أن ينجح في التعامل مع الكرة، ما أدى إلى مزيد من الانتقادات للحارس الكاميروني، الذي عانى من بداية مهتزة في أولد ترافورد.

لكن نجم مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا، دافع عن أونانا في لقطة الهدف، وقال في تصريح لأمازون برايم: "الأمر يعتمد على أسلوب حارس المرمى. لو كان لديك تيبو كورتوا، لكان قد وصل إلى تلك الكرة ومنع الهدف".

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وأضاف: "لعبت مع إدوين فان دير سار وديفيد دي خيا. لم يكن من الممكن أن يتعاملوا بهذه الطريقة. يمكن للناس أن يشيروا ويقولوا إنه خطأ الحارس، لكنني أعتقد أنه مجرد نوع من حراس المرمى (أسلوب مختلف في التعامل)".

بعد وقت قصير من هدف ماكجين، سجل الضيوف مرة أخرى عن طريق لياندير ديندونكير، لكن يونايتد نجح في العودة في الشوط الثاني بثلاثية، عن طريق أليخاندرو جارناتشو (هدفين) وراسموس هويلوند.