كورتوا: على هازارد أن يكون أكثر أنانية!

تيبو كورتوا نجم فريق ريال مدريد يطالب زميله ومواطنه إيدين هازارد أن يكون أكثر أنانية!

أكد تيبو كورتوا نجم ريال مدريد أن زميله إيدين هازارد عليه أن يكون أكثر أنانية في الهجمات التي يصل بها للمرمى.

جاء هذا في تصريحات تبعت المباراة وأكد خلالها أن هازارد كان يمكنه تسجيل الكرة الأخيرة التي مررها لفينيسيوس أمام مرمى ريال بيتيس.

وقال كورتوا: "لقد تألق كما هو معتاد منه، لكن من السيئ أنه لم يسدد الكرة، ربما لأنه رأى فينيسيوس في مكان أفضل منه، بعض الأحيان يجب أن تكون أكثر أنانية".

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وأضاف: "لكن فرصة هازارد كانت عظيمة، وكان يمكنه أن يسدد ويسجل، على كل حال من الجيد أننا حظينا بوجوده في المباراة، وتواجده معنا بنهاية الموسم في غاية الأهمية".

وأردف: "علينا أن نؤمن بما نقوم به، سنلعب يوم الثلاثاء بعد ذلك سيكون أمامنا مجموعة قوية من المنافسين، لكن علينا أن نستمر في الإيمان حتى النهاية، ولا يمكننا أن نستسلم بعد ذلك التعادل".

وأنهى كلماته: "مباراة يوم الثلاثاء ضد تشيلسي ستكون صعبة للغاية لكننا لن نترك لقاء اليوم يؤثر علينا، يجب أن نتعافى بشكل جيد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، ولعب مباراة أكثر من أتلتيكو مدريد ومباراتين أكثر من برشلونة.