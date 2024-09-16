تفاصيل خلاف كورتوا مع نافاس...

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن تفاصيل خلافه مع زميله السابق كيلور نافاس، في صفوف الميرينجي، وكلماته مع المدرب زين الدين زيدان.

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ومن المنتظر أن يتم إطلاق الفيلم الوثائقي عن حياة حارس مرمى ريال مدريد، والذي سيحمل اسم "كورتوا عودة الرقم 1"، يوم الجمعة المقبل عبر منصة Prime Video.

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وسيتناول الفيلم تفاصيل رحلة التعافي اليومية بالنسبة للحارس البلجيكي إلى جانب عائلته، كما سيستعرض جزء من شخصية كورتوا، وجميع لحظاته الرياضية والعاطفية.

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وتناولت التقارير الصحفية جزء من الفيلم، والذي كشف فيه كورتوا، عن مراحله الأولى بعد الوصول إلى ريال مدريد وقال: "عندما انضممت إلى الملكي، لاحظت أن نافاس يشعر بأنني سأحتل مكانه، لقد فاز للتو بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "تحدث زيدان معي، لأنه شعر أننا لم نكن على وفاق وأخبرته أن لدي شعور بأنه لا يحبني، وقال لي لا وإنه يثق بي وإنني سأكون حارس الفريق".

جدير بالذكر أن كورتوا، أصبح الحارس الأساسي لريال مدريد، بعد رحيل نافاس في 2019، وحقق مع الميرينجي منذ ذلك الحين العديد من النجاحات والبطولات، سواء فردية أو جماعية.