كورتوا: سيكون من الظلم تتويج برشلونة بالليجا وسيتين يرد

كورتوا يرى أن ريال مدريد كان أفضل من برشلونة وكيكي سيتين يرد

قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إنه من الظلم أن يحصل برشلونة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم دون أن يستكمل.

ويبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا في الوقت الحالي سبل استكمال الموسم وإعادة النشاط في يونيو المقبل بعد عودة التدريبات خلال الشهر الحالي.

وحول مستقبل لقب الدوري الإسباني، قال كورتوا إنه بالنسبة لجميع البطولات في الموسم الحالي فإنه من الضروري أن تستكمل بشكل طبيعي.

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وأضاف: "ما تقرأه وتسمعه من لاعبي كرة القدم الآخرين حول العالم وتراه في التلفزيون وتقرأه في الصحف هو أنه يجب علينا إنهاء الموسم"

وتابع: "نحن على بعد نقطتين فقط من برشلونة والصدارة كانت لدينا قبل التوقف بجولة واحدة، نحن أفضل منهم خلال الموسم الحالي ومن الظلم أن يتوجوا به قبل نهايته"

وأردف: "لا أعتقد أنها ستكون مباراة سهلة ضد مانشستر سيتي. أعتقد أننا يجب أن نلعب بشكل جيد كما لعبنا في سانتياجو بيرنابيو ذهابًا، ولكن الحظ لم يقف معنا في النهاية وخسرنا اللقاء"

وأكمل: "الحياة أعطتنا درسًا في 2020 من خلال فيروس كورونا وتبعاته، ذلك الذي يفيد بأن الصحة والعائلة هما أهم الأشياء في الحياة على الإطلاق وسلامتهما لا تقدر بثمن"

وحول ذلك رد كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة على تصريحات كورتوا بأن قال إنه في حالة إيقاف الموسم في الوقت الحالي فإنه من المنطقي أن يفوز باللقب الفريق صاحب الصدارة.

وقال سيتين في مقابلة عبر الفيديو مع القناة الرسمية للنادي: "هذا في حال ألغي الموسم، لكن الحقيقة هي أننا نود جميعًا إنهاء بطولة الدوري والفوز بها من خلال لعب جميع المباريات، تمامًا مثل دوري الأبطال"

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يذكر أنه من المنتظر أن تعود أندية الدوري الإسباني إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة من أجل التحضير لعودة المنافسات من جديد.