"كورتوا أراد اللعب في برشلونة" مسؤول في النادي الكتالوني يكشف كواليس التعاقد مع حارس ريال مدريد

كيف فوت برشلونة فرصة التعاقد مع هالاند ومبابي وكورتوا؟

فوت برشلونة فرصة تكوين فريق الأحلام "كورتوا ومبابي وهالاند" لسبب أو لآخر على مدار السنوات الماضية وقبل أن يتوهج بعض من هؤلاء.

وتحدث خافيير بورداس، المدير السابق في برشلونة خلال إدارتي ساندرو روسيل وماريا بارتوميو، في بودكاست " Nude Project" وقال عن التعاقدات التي كان من المحتمل إتمامها لبرشلونة: "كنت قادرًا على إحضار كورتوا إلى برشلونة حينما كان لاعبًا في أتلتيكو. سيغضب لأنه لاعب في ريال مدريد الآن، كان يفضل القدوم إلى برشلونة عن اللعب لتشيلسي لكن المدربين فضلوا التعاقد مع تير شتيجن وكلاوديو برافو".

وتابع بورداس "تحركت لضم مبابي، لم نحدد سعر الصفقة لكنها كانت ستصل إلى 100 مليون. لم يرد مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد لوجود كريم وكريستيانو وبيل. نصحنا المدربون بالتوقيع مع ديمبيلي بسبب نوعية اللاعبين الموجودين في الفريق هذا الوقت. تعاقدنا مع ديمبيلي ثم كوتينيو".

يبدو أن برشلونة فوت التعاقد مع كل نجوم الصف الأول فقد واصل مسؤول برشلونة السابق "من خلال أعمالي التجارية فكان لدي علاقات مع كثيرين، قابلت مينو رايولا وتحدثنا عن هالاند والتعاقد معه مقابل 20 مليونًا لبرشلونة لكنه أراد 20 مليونًا أخرى عمولة. كنت مديرًا بسيطًا أطرح الأسماء والمدراء التقنيين يوافقون أم لا ولم يعجبهم عرض اللاعب النرويجي".