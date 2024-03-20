الأسوأ لم يحدث.. ريال مدريد يحسم مصير كورتوا ببيان رسمي

تحديد مدة غيابه

أعلن ريال مدريد خضوع حارس مرماه تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة في الركبة، بسبب تمزق فى الغضروف المفصلى الداخلى للركبة اليمنى.

وبينما كان كورتوا يواصل التأهيل على أمل العودة فيما تبقى من مباريات، بعدما أبعده قطع في الرباط الصليبي عن الموسم الحالي منذ بدايته، لكنه تعرض لإصابة جديدة خلال مران أمس، تطلبت التدخل بعملية جراحية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة إكس: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم بسبب تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد، وسيبدأ عملية التعافي في الأيام المقبلة".

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وذكرت صحيفة آس الإسبانية فإن إصابة كورتوا الجديدة ستبعده حتى نهاية الموسم بشكل مؤكد، إذ يستغرق التعافي ما يزيد على شهرين.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم النبأ الحزين لريال مدريد، إلا أن اللاعب نجا من السيناريو الأسوأ، إذ كان يُخشى تعرضه لقطع جديد في الرباط الصليبي، وهو ما أكدت الفحوصات سلامته.