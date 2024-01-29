كوت ديفوار والسنغال | يسقط فوفانا "السعودي" ويعيش الإيفواري رغم عيبه .. وكيسييه "رجل الأوقات الصعبة"

ثنائي الدوري السعودي قاد كوت ديفوار للعبور لدور ربع النهائي..

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من الحزن والقلق قبل أيام قليلة، خوفًا من الفشل في الصعود لدور الـ16، ثم الصعود بفضل منتخب المغرب ضمن أفضل أربعة ثوالث، إلى الأفراح في أبيدجان اليوم الإثنين، والعبور لدور ربع النهائي..

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منتخب كوت ديفوار - صاحب الأرض والجمهور - خاض الليلة مباراة ماراثونية أمام السنغال، نجح خلالها في إدارك التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ثم الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

أسود التيرانجا تقدموا أولًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بهدف حبيب ديالو، لكن أدرك فرانك كيسييه التعادل للأفيال في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية والتي انتهت أيضًا بنفس النتيجة (1-1)، قبل أن تقول الترجيحيات كلمتها..

يحيا فوفانا الإيفواري ولا للسعودي!

فوفانا؛ محترف النصر السعودي، ربما هو أفضل الإيفواريين بشكل عام في البطولة القارية، رغم التحفظ في بعض الأحيان على ما يقدمه إلا أن المحصلة النهائية إيجابية بشأن مستواه الفردي..

في لقاء الليلة، شارك سيكو في 79 دقيقة قبل أن يخرجه مدربه، نجح خلالها في التسديد مرتين، منها واحدة على المرمى، ووصلت دقة تمريراته لـ92.1%.

بينما نجح في كافة مراوغاته، وفي أربع من أصل ست مواجهات ثنائية، لكنه فقد الكرة خمس مرات.

لكن بعيدًا عن الأرقام، فوفانا كان العلامة الفارقة في أداء الأفيال سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، بفضل حرية الحركة التي يمنحها له الجهاز الفني..

وبتخصيص الحديث عن الجانب الهجومي، فإن محترف النصر كان الأكثر خطورة على مرمى السنغال، لكن كما هي عادته منذ بداية البطولة، فرص كثيرة تُخلق، منها فرصتين محققتين لمنتخب بلاده، لكن يُبطلها سوء إنهاء الهجمة في كل مرة.

فوفانا مزعج لدفاعات أي خصم وفقًا لتوظيفه في منتخب كوت ديفوار بفضل حرية الحركة التي يحصل عليها، وإن كان تواضع إنهاء الهجمات لديه وعدم وجود المساندة المطلوبة من زملائه يفسد كامل عمله.

GOAL AR / Getty

لكن على النقيض تمامًا يكون وضعه في النصر، إذ يقيده المدرب لويس كاسترو في وسط الملعب دون منحه فرصة للزيادة الهجومية، وهو ما ساهم في تعرضه لكثرة الانتقادات، ووصولنا للوضع الحالي، إذ تزعم عدة تقارير سعودية أنه اتفق بالفعل على إعارته للاتفاق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كيسييه "رجل الأوقات الصعبة"

لأول مرة منذ انطلاق البطولة، يجلس فرانك كيسييه؛ محترف الأهلي السعودي، على مقاعد البدلاء، لكن تم الدفع به في الدقيقة 73، ليقلب الطاولة على أسود التيرانجا أداءً ونتيجةً..

مع أول لمسة لكيسييه قاد هجمة خطيرة على مرمى الخصم، كاد أن يحرز منها هدف التعادل لولا تألق الحارس إدوارد ميندي، وإن رفع الحكم رايته، بداعي وجود حالة تسلل بعد ذلك.

لكن لا مشكلة، فقد فعلها محترف الراقي وأدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق فقط، بفضل ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي عرقلة الحارس ميندي للاعب كوت ديفوار.

هذا بجانب تسديده ثلاث تسديدات، اثنتان منها على المرمى، وتفوق في أربع مواجهات ثنائية من أصل تسع، واستخلص الكرة أربع مرات.

واختتم كيسييه المباراة بتسديد الركلة الترجيحية الأخيرة للأفيال، مسددًا إياها في وسط المرمى بقوة، مرت من فوق الحارس ميندي، الذي لم يتحرك من مكانه، لكنه فشل في التعامل مع الكرة التي كانت أسرع من رد فعله، وتعالت معها الأفراح في كوت ديفوار.

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