كوتينيو يُثير استياء بيكيه في تدريبات برشلونة

لماذا وما القصة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار فيليبي كوتينيو استياء زميله في برشلونة "جيرارد بيكيه" خلال تدريبات الفريق، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية وأظهره فيديو نُشر للحادثة.

وكان الفريق يخوض تدريبًا خاصًا بالتمرير من لمسة واحدة يُشارك به مجموعة من اللاعبين، وقد فوت كوتينيو الكرة في واحدة من التمريرات ليظهر زميله المدافع مستاءً ثم يصرخ عليه قائلًا "هيا فيل، أنت لست معنا".

Philippe Coutinho isn't enjoying the best of times at Barcelona at the moment and Gerard Pique called for greater focus from the Brazilian during Friday's training session.



"Come on Phil, you're not plugged in," Pique was heard shouting in today's training. [marca] pic.twitter.com/mvlt1oZmAl — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 8, 2019

يُذكر أن كوتينيو انضم لبرشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018، لكنه وخلال أكثر من عام لم يُقدم ما يُوازي تلك القيمة المالية الهائلة، بل ظهر خجولًا على الملعب دون أن يتمكن من ترك بصمته على جل المباريات التي خاضها.

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وكانت عدة تقارير قد توقعت قبول البارسا لأي عرض جدي يصلها الصيف القادم لشراء لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ4 أهداف هذا الموسم في الليجا.