كوتينيو يُثير استياء بيكيه في تدريبات برشلونة

أثار فيليبي كوتينيو استياء زميله في برشلونة "جيرارد بيكيه" خلال تدريبات الفريق، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية وأظهره فيديو نُشر للحادثة.

وكان الفريق يخوض تدريبًا خاصًا بالتمرير من لمسة واحدة يُشارك به مجموعة من اللاعبين، وقد فوت كوتينيو الكرة في واحدة من التمريرات ليظهر زميله المدافع مستاءً ثم يصرخ عليه قائلًا "هيا فيل، أنت لست معنا".

Philippe Coutinho isn't enjoying the best of times at Barcelona at the moment and Gerard Pique called for greater focus from the Brazilian during Friday's training session.



"Come on Phil, you're not plugged in," Pique was heard shouting in today's training. [marca] pic.twitter.com/mvlt1oZmAl