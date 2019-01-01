كلوب يُفند أسباب غياب شاكيري وكيتا عن اللعب مؤخرًا

المدير الفني لليفربول يشرح أسبابه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يلعب الثنائي نابي كيتا وشيردان شاكيري سوى عدة دقائق خلال المباريات الثلاثة الأخيرة لليفربول في الدوري الإنجليزي، إذ ظهر الأول لـ6 دقائق فقط فيما لم يلعب الثاني سوى 19 دقيقة.

وفسر كلوب هذا الأمر بقوله "الأمر يعتمد على وضعنا في التدريب وما نحتاجه على الصعيد الفردي من اللاعبين أمام منافسنا القادم. هذا رأيي في الأمر. نحن لسنا مقيدين بتشكيل ثابت، لكن اللاعبين يجب أن يُقدموا خدماتهم، أحيانًا يفعلون وأحيانًا لا، ولأسباب مختلفة".

"أحيانًا لا يكون لدينا حصص تدريبية، ولذا لا يجد اللاعبون الفرصة لإظهار قدراتهم. الأمر كله جزء من صناعة القرار. نحن نفكر بالعديد من الأشياء قبل المباراة، مثلًا نواجه أحيانًا فرق تُجيد تنفيذ الكرات الثابتة، لذا نعمل على اختيار التشكيل الأساسي المناسب لكل مباراة".

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"نابي كيتا يمر بلحظة جيدة ويتدرب جيدًا، هو لم يلعب كثيرًا في المباريات الثلاثة الأخيرة فقط. نحن نلعب جيدًا حاليًا ولذا التغيير في الوسط صعب، نلعب بـ3 لاعبين فقط في الوسط ولذا على أحدهم أن يبقى في الخارج، لكن هذا جيد لنا".

أضاف "حالة شاكيري مشابهه، إذ تعرض للإصابة وكان خارج مباراة بورنموث على ملعبنا، كان يُعاني من ظهره وقد احتاج وقتًا قليلًا للتعافي. تواجد شاكيري على الملعب يتطلب منا إجراء تغيير ما على أسلوب لعبنا، هو ليس بالأمر الصعب لكننا لم نقم بهذا خلال المباريات القليلة الأخيرة، لكن اللاعب جاهز تمامًا للعب حاليًا".