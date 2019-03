وفاة كوتينيو "بطل العالم 1962" في البرازيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن سانتوس البرازيلي صباح اليوم عن وفاة نجمه التاريخي كوتينيو عن عُمر يُناهز الـ75 عامًا، لكن دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة.

وولد اللاعب الأسطوري عام 1943، وكان جزءً من الفريق الساحر لسانتوس بجانب كلًا من بيليه وبيبي ودورفال، وتُوج معه بكأس لبيرتادوريس موسمي 1962 و1963 بجانب 6 ألقاب لبطولة باوليستا.

وقد سجل مع سانتوس 368 هدفًا خلال 457 مباراة ليتواجد في المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين، إذ لا يسبقه سوى بيليه وبيبي.

Sad news with the passing of Coutinho 🇧🇷 who has died at the age of 75.



A world champion at the 1962 #WorldCup and @Pele's attacking-partner at @SantosFC, the striker scored 368 goals in a brilliant and wonderful career.



Rest in peace pic.twitter.com/apKxE7LnLM