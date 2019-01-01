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الدوري البرازيلي - باوليستا

وفاة كوتينيو "بطل العالم 1962" في البرازيل

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أسطورة سانتوس فارق الحياة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن سانتوس البرازيلي صباح اليوم عن وفاة نجمه التاريخي كوتينيو عن عُمر يُناهز الـ75 عامًا، لكن دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة.

وولد اللاعب الأسطوري عام 1943، وكان جزءً من الفريق الساحر لسانتوس بجانب كلًا من بيليه وبيبي ودورفال، وتُوج معه بكأس لبيرتادوريس موسمي 1962 و1963 بجانب 6 ألقاب لبطولة باوليستا.

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وقد سجل مع سانتوس 368 هدفًا خلال 457 مباراة ليتواجد في المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين، إذ لا يسبقه سوى بيليه وبيبي.

وكان اللاعب جزءً من منتخب البرازيل المتوج ببطولة كأس العالم عام 1962 في تشيلي.

كوتينيو كان قد نُقل للمستشفى في يناير الماضي بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد لكنه غادر بعد تلقيه العلاج المناسب.

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