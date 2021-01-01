كوتينيو إلى ليفربول وتياجو إلى برشلونة .. هل تحل هذه الصفقة أزمات الكبار؟

مشاكل في ليفربول وبرشلونة والحل في الصفقة التبادلية

ليفربول لم يستفد منه كثيرًا، إصابات وراء إصابات وحتى بعد العودة والمشاركة لم تتحسن نتائج الفريق بالشكل المطلوب واستمر تراجع الريدز الذي لا يعرف أحد إلى أين سيصل.

ليفربول يعاني من قلة صناعة الفرص في الفترات الأخيرة بجانب جودة الإنهاء، ولا يحتاج للاعب يبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا بل من يصنع ويخلق الفرص لزملائه، ولاعب سبق ونجح في الفريق وبرهن على إمكانياته الكبيرة.

المزيد من الفرق

أما برشلونة، فلديه مشاكل لا حصر له دون كرة، ويمتلك العديد من اللاعبين الذين لا يقدمون الإضافة المطلوبة، والأهم أنّ وضعه المالي ليس الأفضل في الآونة الأخيرة ولن يستطيع إبرام صفقات كبيرة تحسن موقفه.

فماذا لو قرر برشلونة وليفربول إعادة المياه لمجاريها ومبادلة تياجو ألكانتارا بكوتينيو في الصيف المقبل، كيف يكون الوضع للفريقين؟

كوتينيو إلى ليفربول

خلال مسيرة كوتينيو في أوروبا لم يحقق النجاح مع أي فريق بقدر ليفربول، فاللاعب وجد صعوبة في إنتر ثم أصبح بديلًا مع بايرن ميونخ، وأزماته في برشلونة لا تعد ولا تحصى وبالتالي فإنّ قلعة "أنفيلد" هي مكانه الأنسب.

الأهم أنّ ليفربول يفتقد لخدمات صانع الألعاب، صحيح يفضل يورجن كلوب اللاعب صاحب الجهد البدني الوافر، لكن بوجود أكثر من عنصر قادر على بذل المجهود البدني ورغبة الريدز في وجود صانع اللعب التقليدي قد يجعل لكوتينيو قيمة أكبر مما هو عليه في برشلونة.

بالنظر إلى الأرقام، فإن ليفربول هو الخامس في أكثر الفرق صناعة للفرص خلال الموسم الجاري ويتفوق عليه مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر يونايتد، كما أنّ 85% من الفرص المصنوعة جاءت من اللعب المفتوح.

بالنظر فقط إلى الفرص المصنوعة من لعب مفتوح، نجد أنّ مانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونخ وأتالانتا أفضل من الريدز.

النقطة الثانية التي يتفوق فيها كوتينيو هي قدرته على التسجيل من خارج منطقة الجزاء، ويكفي أنّه أثناء فترته في ليفربول كان الأكثر إحرازًا للأهداف من خارج منطقة الـ18 في البريميرليج.

ليفربول في مركز متأخر بتسجيل 7 أهداف فقط، مقابل 16 لبايرن ميونخ (الأفضل) ويحتل الريدز المركز الـ13 بين باقي فرق أوروبا.

وجود كوتينيو قد يكون حلًا لزيادة الفرص المصنوعة وكذلك الأهداف من خارج منطقة الجزاء.

تياجو ألكانتارا إلى برشلونة

أما بالنسبة إلى برشلونة فإنّ تياجو ألكانتارا سيكون سلاح رونالد كومان لتحسين خط الوسط وبالأخص في حالة فقدان الكرة.

برشلونة يواجه أزمة كبيرة في كل مرة يخسر الكرة ويصبح معرضًا لهجمة مرتدة خطيرة تحرمه من الفوز في مباريات بالمتناول.

وجود لاعب مثل تياجو ألكانتارا بجانب فرينكي دي يونج وريكي بوتش أو بيدري يضمن تحسن جودة الفريق أثناء امتلاك الكرة والأهم أثناء فقدانها وسرعة استرجاعها، وخاصة وأنّ الحمل الأكبر على الهولندي في هذا الأمر.

تياجو أيضًا تخرج في أكاديمية لا ماسيا ويعرف النادي جيدًا وسبق ولعب بجوار بوسكيتس وليونيل ميسي وجوردي ألبا وغيرهم من اللاعبين المتواجدين حاليًا مع البلوجرانا.

الأهم أنّ تياجو لن يحصل على ذات الراتب الذي يحصل عليه فيليبي كوتينيو، والتخلص من البرازيلي سيضمن عدم دفع الدفعات المتبقية من قيمة الصفقة وبالتالي هناك مكاسب اقتصادية وكذلك رياضية.

الجسور تهدمت

في العالم المثالي تبدو هذه الفكرة جيدة نوعًا ما ومناسبة للفريقين وتضيف أيضًا مكسبًا اقتصاديًا كبيرًا وبالأخص لبرشلونة، أو حتى يمكن اعتبارها فكرة جديرة بالنقاش، ولكن من الصعب جدًا إتمام الصفقة.

الأزمات التي سببها برشلونة أثناء التفاوض والتوقيع مع كوتينيو في 2018 جعلت الجسور بين الفريقين مهدمة، ولن تغامر إدارة ليفربول بمحاولة إعادة كوتينيو بعد كل ما حدث أو حتى تقديم أي نوع من المساعدة للنادي الكتالوني.

الفكرة أنّ برشلونة بحاجة للتخلص من كوتينيو أو لاعبًا من الكبار لتصحيح أوضاعه المالية، وليفربول قد يكون الفريق الأنسب للبرازيلي.

برشلونة رفض تياجو مرارًا وحاول التخلص من فيليبي أكثر من مرة وفي الأخير قد يكون الحل في لا ماسيا مجددًا.