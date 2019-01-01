كوتشو يخلف أجويرو في إنجاز فريد في الليجا

لاعب ويسكا سجل ضد الريال في بيرنابيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز خوان هيرنانديز (كوتشو) هدف ويسكا الأول ضد ريال مدريد في المباراة الجارية حاليًا بين الطرفين على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة الـ29 للدوري الإسباني.

واحتاج اللاعب 3 دقائق فقط من اللعب ليُحرز هدف الضيوف الأول، قبل أن يُعدل أصحاب الملعب النتيجة بهدف إيسكو عند الدقيقة الـ25، وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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بهذا الهدف، أصبح صاحب الـ19 عامًا ثاني لاعب مراهق في القرن الحالي يُسجل في ملعبي كامب نو وسانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الليجا، والأول هو سيرخيو أجويرو وفعلها موسم 2006-2007 مع أتلتيكو مدريد.

يُذكر أن اللاعب الكولومبي المعار من واتفورد لعب هذا الموسم 26 مباراة في الليجا أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وقد أضاف الآن هدفه الرابع في المسابقة.

وسجل كوتشو ضد برشلونة في مباراة الخسارة على كامب نو 8-2، وسجل كذلك أمام فياريال وفالنسيا.