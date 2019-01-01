اختبار من زيدان - لماذا يشارك لوكا أمام هويسكا؟

العديد من التغييرات لزيزو ولوكا الأبرز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواجد الحارس الشاب، لوكا زيدان، نجل المدير الفني، زين الدين زيدان، في التشكيل الأساسي لحراسة عرين ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام هويسكا ضمن مباريات الجولة الـ29.

وتولى زيدان مهمة تدريب الملكي ليقودهم في اللقاء الأول للفوز على سيلتا فيجو.

ولم تقتصر المفاجأت فقط على مشاركة لوكا زيدان، بل يتواجد براهيم دياز الذي انضم لصفوف الملكي في يناير الماضي، فلم يشارك في 73 يومًا منذ انتقاله للملكي.

الحارس الشاب سيخوض أول مباراة رسمية له على أرضية سانتياجو بيرنابيو، متواجدًا على حساب كيلور نافاس وتيبو كورتوا.

وسبق للوكا أن شارك بقميص الملكي سابقًا وتحت إمرة زيدان في مواجهة فياريال في الموسم الماضي، والتي كانت المباراة الأخيرة للفرنسي فنياً في ولايته الأولى.

ويأتي هذا بسبب إصابة كورتوا، فيما يتواجد نافاس، على مقاعد البدلاء.

زيدان يدفع بنجله لوكا في التشكيل الأساسي لمواجهة هويسكا 👨‍👦 pic.twitter.com/cBmSO19jKn — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

ويغيب كل من رافائيل فاران ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسنسيو عن قائمة الملكي في مواجهة الفريق الكتالوني، لأسباب فنية، بينما يغيب فينيسوس جونيور وكارفخال بسبب الإصابة.

فيما يظهر سيايبوس وليورينتي في خط وسط الملكي إلى جانب إيسكو.

الأمر يبدو اختبارًا أكبر من زيدان لجميع لاعبي الملكي، فيما تبقى من الموسم، من أجل تحديد عناصر الموسم المقبل.