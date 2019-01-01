كوبو بعد الهجوم عليه في "كامب نو": استحق ذلك

يبدو أن الشاب الياباني كان مستعدًا لتلك اللحظة

تقبل اليافع الياباني تاكيفوسا كوبو الهجوم عليه من قبل جماهير برشلونة بصدر رحب، وذلك في تصريحاته التي أدلى بها بعد هزيمة فريقه الحالي مايوركا أمام البرسا بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني.

وخاض صاحب الـ18 عامًا مباراته الاحترافية الأولى ضد ناديه السابق في قلب "كامب نو"، لكنها لم تكن أجواء ودية، بإطلاق الجماهير صافرات الاستهجان عليه كلما لمس الكرة، وذلك لانتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بدلاً من العودة إلى البلو جرانا.

وبعد المباراة قال للصحفيين "هذا قرار الجمهور، وأنا قد اتخذت قراري، ولهم كل الحق في إطلاق صافرات الاستهجان ضدي، وأعتقد أنني أستحق ذلك".

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وأضاف "البعض صفق لي بشجاعة. هل هي عقوبة؟ لا هي الطريقة التي يشاهدونني بها كمنافس، ليس كشاب ياباني عمره 18 عامًا ويلعب كرة قدم بشكل جيد".

وعن ظهوره الجيد رغم الهزيمة، قال "لحسن الحظ لعبت 90 دقيقة وقدمت أفضل ما لدي، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتسجيل".

وكان كوبو على علم مسبق بأن زيارته الأولى كمنافس لفريقه السابق لن تمر مرور الكرام، كونه أعطى ظهره للنادي في الصيف الماضي، ليوقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد.

ويقضي الشاب الياباني هذا الموسم مع مايوركا على سبيل الإعارة، وخلال هذه الفترة لعب مع الفريق 10 مباريات في الليجا ولم يسجل سوى مرة واحدة.