كواليس مفاجئة .. بريطانيا جسر عبور ليونيل ميسي للهلال

الصفقة الحلم باتت قريبة من الواقع

يترقب العالم أجمع وخاصة في الرياض وبرشلونة قرار الأسطوري ليونيل ميسي حول مستقبله عقب نهاية رحلته في فرنسا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي أعلن رسميًا رحيل ميسي عن صفوفه مما أخرجه من الوجهات المحتملة للاعب في الموسم الجديد وأبقى الهلال وبرشلونة مع بعض المحاولات الضعيفة من إنتر ميامي.

الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسهم فرص الهلال لضم بطل العالم، بل أفادت مصادرنا الخاصة أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأسبوعين القادمين، وهو ما أكدته فيما بعد عدة مصادر.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت المزيد من الكواليس عن المفاوضات، مشيرة إلى لعب شخصية بريطانية دورًا في المحادثات الجارية.

إذ كتبت في نسختها الصادرة صباح اليوم "شخصية بريطانية - تحتفظ الصحيفة باسمه - مكلفة من قبل مسؤولي الدوري السعودي بالمفاوضات مع ميسي والتقى بوكيل أعماله قبل ثلاثة أشهر، وقدم العرض الرسمي للانضمام إلى نادي الهلال وسط موافقة نجم باريس سان جيرمان، ويبدو أنه طلب مهلة من الوقت".

وتُرجح المصادر المتابعة في إسبانيا والسعودية أن تصل قيمة عقد ميسي مع الهلال إلى 400 مليون يورو سنويًا، وهو ما يزيد بالضعف تمامًا عن راتب كريستيانو رونالدو مع النصر وفق العقد الذي وقع بين الطرفين في يناير الماضي.