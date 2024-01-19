سوء تفاهم يشعل الأزمة في ميتروبوليتانو

شهدت مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، أمس الخميس في دور الـ16 من بطولة كأس الملك، معركة جانبية شرسة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الريال والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو.

واستطاع أتلتيكو مدريد أن يثأر من خسارته الأخيرة أمام الريال في كأس السوبر الإسباني في السعودية بنتيجة (5-3)، إلى فوز مثير بنتيجة (4-2) لكن هذه المرة في الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

بدأت الواقعة في أعقاب تسجيل خوسيلو هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 82، حيث توجه فينيسيوس ناحية مدرجات جماهير الملكي العلوية وهو ما استفز المدرب الأرجنتيني وباقي لاعبي الروخيبلانكوس، حيث ظنوا أنه يستفز جماهيرهم، حتى أن سيميوني دخل إلى الملعب للرد على "فيني".

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وشهدت الموقعة شجارا بالألفاظ بين فينيسيوس وسيميوني، وسط تدخل من الحكم الرابع وأعضاء الطاقمين الفنيين للفريقين للفصل بينهما، وتدخل أيضًا حكم اللقاء ومنح مدرب أتلتيكو بطاقة صفراء.

واستمرت معركة سيميوني مع الفتى البرازيلي، الذي تم إيقافه بالفعل من قبل لاعبي أتلتيكو قبل هذا الموقف، عندما حاول مواجهة المدرجات الشمالية لميتروبوليتانو، استمرت حتى نهاية الوقت الأصلي.

فعندما كان اللاعبون يغادرون، ذهب سيميوني إلى فينيسيوس ليوبخه على ما حدث منه؛ واضطر العديد من الأشخاص من كلا المقعدين إلى التدخل، ثم توجه المدرب الأرجنتيني إلى كروس وأخبره بسبب انزعاجه الشديد من زميله، بينما أومأ الألماني برأسه وحاول تهدئته.