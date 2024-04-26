مباراة في سان ماميس حولت أنظار الملكي للحارس الأوكراني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن كواليس مثيرة في صراع ريال مدريد للفوز بالحارس الأوكراني أندري لونين، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فريق إسباني آخر.

وتحول أندري لونين إلى بطل في مدريد هذا الموسم، حيث فاز بالصراع مع كيبا أريزابالاجا على حراسة عرين النادي الملكي، مع إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا، حيث ظهر الأوكراني في الصورة وقاد الفريق لصدارة الليجا وكذلك لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، عن كواليس مثيرة من رحلة انضمام الحارس الأوكراني إلى ريال مدريد، حيث كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى ريال سوسييداد في البداية، قبل أن يتدخل مسؤولو الميرنجي في وقت مهم لحسم الصفقة.

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وأشارت الشبكة إلى أن لونين ظهر كلاعب مثير للاهتمام في سن صغيرة، بسبب أدائه الجيد مع منتخب الشباب الأوكراني، مع جيل انتهى به الأمر لاحقًا بالفوز بكأس العالم تحت 20 عامًا في عام 2019.

وأوضحت أن لونين الذي وقع لفريق زوريا الأوكراني في 2018، وشارك معه في الدوري الأوروبي استطاع أن يلفت الأنظار خلال مباراة لفريقه على ملعب سان ماميس أمام أتلتيكو بلباو، والتي استطاع خلالها أن ينقذ 5 أهداف محققة ليلمع في أعين النادي الملكي.

وأشارت "ريليفو" إلى أنه بجوار سوسييداد وريال مدريد، حاولت أندية نابولي، ليفربول وسالزبورج الفوز بالحارس الشاب، إلا أن مسؤولي الميرنجي تدخلوا بكل ثقلهم وتعاقدوا معه مقابل 10 ملايين يورو، بخلاف بعض المتغيرات.

وختمت: "ريال مدريد، الذي كان على وشك التعاقد مع كيبا في السوق الشتوية صيف 2018، دخل بكل ثقله وفاز بخدمات حارس المرمى الذي أصبح اليوم لاعبًا أساسيًا ويتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفريق الأبيض وخصوصًا في دوري أبطال أوروبا".