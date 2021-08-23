كواليس عراك نيس ومارسيليا المؤسف.. اشتباكات في كل مكان

الفوضى عمت ملعب أليانز ريفييرا

شهد ملعب أليانز ريفييرا، أمس الأحد، أحداثًا مؤسفة؛ إذ كان الملعب مسرحًا لمشاجرات في كل مكان.

جماهير نيس اقتحمت الملعب والفوضى عمت في كل مكان حتى غرف خلع الملابس التي كان بطلها خورخي سامباولي.

ماذا حدث في أليانز ريفييرا؟

اقتحمت، أمس الأحد، جماهير نادي نيس أرض الملعب خلال مباراتهم مع مارسيليا في الدوري الفرنسي.

الاشتباكات بدأت بإلقاء زجاجة من جماهير أصحاب الأرض على ديمتري باييه، لاعب مارسيليا، الذي أعاد إلقاء الزجاجة على الجمهور؛ لتندلع أزمة وتتوقف المباراة في الدقيقة 75 ونيس متقدمًا بهدف دون رد.

اجتياح الجمهور لأرض الملعب والاشتباكات بين جهازي الفريقين استدعى توقف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس.

ماذا حدث من سامباولي؟

الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب مارسيليا، كان الأكثر غضبًا؛ ففي أرض الملعب كان يحاول الاشتباك مع الجمهور وجهاز نيس كما قيل لكنه مُنع من ذلك.

Jorge Sampaoli is absolutely livid during all the trouble in the Nice vs Marseille game... 😡pic.twitter.com/gBSoJxQL6j — The Sack Race (@thesackrace) August 22, 2021

المشاجرات امتدت حتى داخل النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس؛ إذ التقطت الكاميرات المدرب الأرجنتيني وهو يقول: "عليكم اتخاذ قرارات".

وواصل سامباولي الغاضب موجهًا حديثه لجهاز نيس "الآن نحن المذنبون؟ هل جننتم؟".

وكان الجهاز الفني لنادي نيس قد أغضب سامباولي حينما اتهمه ولاعبيه بالتسبب في إثارة الجمهور.

كيف انتهت الأزمة؟

لم تنته أزمة المباراة بعد؛ فلاعبو مارسيليا رفضوا نزول أرض الملعب مجددًا واستكمال المباراة وهو ما اعتبر بمثابة انسحاب منهم.

رئيس مارسيليا، بابلو لونجوريا، قال في فيديو بثه الحساب الرسمي لناديه على تويتر إنه رفض استكمال المباراة لأنه لا يضمن سلامة لاعبيه، منتقدًا قرار رابطة الدوري الفرنسي باستكمال المباراة حفاظًا على الصورة العامة دون النظر لسلامة اللاعبين.

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