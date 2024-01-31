كواليس صادمة .. الاتحاد هزم الهلال والنصر في صفقة الشتاء الكبرى وجوتا أفسدها!

العميد كاد أن يفوز بنجم مهم في آخر ساعات السوق الشتوي

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كشف الصحفي سانتي أونا عن كواليس صادمة تخص تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مساء أمس.

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بطل السعودية أبرم عدة صفقات محلية أبرزها فواز صقور مدافع الشباب، وقد كاد أن يُتم صفقة أجنبية من العيار الثقيل بعد تفوقه في منافسة شرسة على الهلال والنصر لكن لاعبه جوتا أفسد الأمر.

أونا أوضح عبر منصة إكس أن الاتحاد هزم قطبي العاصمة، الرياض، وتوصل لاتفاق مع ريال بيتيس حول ضم نجمه الفرنسي نبيل فقير، والذي وافق على العرض السعودي بالفعل.

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وأضاف أن الصفقة كانت معلقة حتى يُتم جوتا انتقاله من الاتحاد لفريق آخر، لم يكشف عن هويته، لكن ذلك لم يحدث بسبب بعض التفاصيل الصغيرة التي لم يُسعف الوقت الاتحاد لإتمامها، مما أفسد صفقة بطل العالم مع فرنسا 2018.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف الفريق الإسباني منذ صيف 2019؛ مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 26 آخرين، خلال 145 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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