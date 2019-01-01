هل يدخل كوالياريلا تاريخ إيطاليا أمام فنلندا؟

هداف الدوري الإيطالي جاهز لمغامرة جديدة مع الآدزوري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتواجد فابيو كوالياريلا حاليًا مع منتخب إيطاليا الذي يستعد لافتتاح مشواره في تصفيات يورو 2020 بمواجهة فنلندا مساء اليوم، ثم ضد ليختنشتاين يوم الثلاثاء القادم.

وكان المدرب روبيرتو مانشيني قد كافأ مهاجم سامبدوريا على أدائه المذهل هذا الموسم وتصدره قائمة هدافي السيري آ بتوجيه الدعوة له للعب مع الآدزوري، وتُشير التقارير لأنه سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة أمام فنلندا.

وقد تسنح خلال المباراة الفرصة لصاحب الـ36 عامًا للعب بالقميص الوطني بعد غياب امتد لـ3048 يومًا، وتحديدًا منذ لعب أمام رومانيا في 17 نوفمبر 2010.

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كوالياريلا سيكون قادرًا على دخول تاريخ الكرة الإيطالية حال شارك وتمكن من التسجيل، إذ سيكون أكبر لاعب يُسجل للمنتخب الإيطالي محطمًا الرقم السابق الذي يحمله كريستيان بانوتشي.

بانوتشي كان قد سجل في يونيو 2008 وكان عُمره 35 عامًا و62 يومًا، ويمتلك كوالياريلا فرصة تحطيم هذا الرقم بالتسجيل وهو في عامه الـ36 و51 يومًا.

يُذكر أن اللاعب لعب 26 مباراة مع منتخب إيطاليا سجل خلالها 6 أهداف، وقد لعب خلال مسيرته الكروية لعدد من الأندية أبرزها يوفنتوس ونابولي.