روما يفقد فلورينزي في المرحلة الأهم من الموسم

اللاعب تعرض للإصابة خلال تواجده مع المنتخب الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غادر أليساندرو فلورينزي معسكر المنتخب الإيطالي بعد تعرضه لإصابة عضلية ستمنعه من اللعب أمام فنلندا وليختنشتاين ضمن تصفيات يورو 2020.

وأوضحت قناة سكاي سبورت أن اللاعب غادر المعسكر بعدما أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة في عضلة السابق ستحرمه اللعب ما يقرب من 3 أسابيع.

وتُعد إصابة اللاعب الجوكر ضربة قوية لروما ومدربه الجديد كلاوديو رانييري، إذ يُمثل اللاعب أهمية كبيرة للفريق سواء في الملعب أو غرفة تغيير الملابس كونه أحد قادته وقادم من فريق شبابه.

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وسيخوض روما في الفترة القادمة عدد من المباريات الصعبة والحاسمة في صراع الفريق لاحتلال أحد المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال القادم، حيث سيلعب ضد نابولي في 31 مارس القادم ثم فيورنتينا وسامبدوريا وأودينيزي، وهي المباريات المتوقع غياب الدولي الإيطالي عنهم.

يُذكر أن روما بدأ مسيرته مع رانييري الذي خلف أوزيبيو دي فرانشيسكو بالفوز على إمبولي 2-1 قبل أن يتعرض الأسبوع الماضي لخسارة صادمة وقاسية أمام سبال بنفس النتيجة.