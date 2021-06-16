كوارث اليورو مستمرة.. قنبلة في ملعب مباراة إيطاليا وسويسرا!

الموقف تحت السيطرة..

تواجدت سيارة مفخخة على بعد كيلومترات قليلة من ملعب الأولمبيكو قبل دقائق قليلة من مباراة إيطاليا وسويسرا في إطار يورو 2020.

ووفقًا لما أعلنته السلطات الإيطالية، فإن أحد المشجعين قد قام بالإبلاغ عن شيء مشبوه في سيارة بمنطقة بيازا مانشيني في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتحركت على الفور الشرطة الإيطالية للبحث في القضية، وبعد فحص السيارة اتضح أنها بالفعل تحتوي على عبوة ناسفة.

في النهاية تمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف بعد إغلاق العديد من الشوارع المؤدية للملعب، وقامت بنجاح بنزع الفتيل وإبطال مفعول القنبلة.

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ولم يؤثر ما حدث على انطلاق مباراة إيطاليا وسويسرا بحضور جماهيري يقدر بربع سعة ملعب الأولمبيكو، وإن كان قد أثار الذعر إلى حد كبير.

حتى الآن لم يتم الكشف عن من قام بزرع هذه القنبلة وما هي النوايا وإذا كانت هناك أهداف إرهابية أو ما شابه.

وتنضم السيارة المفخخة إلى كوارث يورو 2020، التي بدأت بالأزمة القلبية لكريستيان إريكسن، مرورًا بسقوط مشجع من مدرجات ملعب ويمبلي ونقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.