كوادرادو: كدت أنهي مسيرتي الأوروبية وكورونا صعب للغاية

كوادرادو كان قريبًا من إنهاء مسيرته الأوروبية والعودة إلى كولومبيا.. وكيف هو الوضع في يوفنتوس وإيطاليا بعد مستجدات فيروس كورونا

قال خوان كوادرادو اللاعب الدولي الكولومبي إنه كان قريبًا من إنهاء مسيرته الأوروبية والعودة إلى بلاده لولا أن قام يوفنتوس بتجديد عقده.

وكان كوادرادو قد جدد عقده مع يوفنتوس إلى غاية العام 2022 في الوقت الذي كان فيه قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق في الأشهر الأخيرة.

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وحول ذلك، قال الجناح السريع في حوار لشبكة إي إس بي إن العالمية إنه فكر بالفعل في وقت سابق بالعودة إلى فريقه السابق في كولومبيا إنديبيندينتي دي ميديلين، الأمر الذي ربما سيحدث لاحقًا.

وأضاف: "لقد تحدثت مع كارلوس كايزر المدير الفني للمنتخب الوطني منذ فكرت في هذا الأمر، شعرت دائمًا بالثقة. قال لي أين سيستخدمني، فقط كان عليّ أن أبذل قصارى جهدي دائمًا بغض النظر عن النادي الذي ألعب بقميصه"

وتابع: "يوفنتوس عرض التجديد واقتنعت بالعرض وشعرت أنهم يريدون مني الاستمرار لفترة أطول، الأمر الذي جعلني أكثر سعادة، لذلك أجلت قرار العودة"

وحول فيروس كورونا قال: "الوضع صعب بالطبع هنا في إيطاليا، لذلك على الجميع أن يحذر من هذا الوباء، لا أريد أن يأخذ الناس هذا الموقف باستخفاف"

وأردف: "لا أريد أن يأخذ الناس هذا الموقف باستخفاف، بعض الناس لا يصدقون ولكن الحالات تزداد بمرور الوقت، لذلك علينا اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يزداد الأمر صعوبة"

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يذكر أن دانييلي روجاني وبليز ماتويدي هما الثنائي الذي ثبت إصابتهما بالوباء الجديد، الأمر الذي تسبب في إيقاف نشاط كرة القدم في إيطاليا.