كهربا يدخل قائمة أفيش قبل مواجهة ريو أفي بالدوري البرتغالي

ظهور متوقع لكهربا مساء اليوم الجمعة مباراته أمام نادي ريو أفي

ماجد جزر

تواجد اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة فريقه ديسبورتيفو أفيش للمرة الأولى بشكل رسمي قبل مواجهة نادي ريو أفي.

ويخوض نادي أفيش مع ظهور متوقع لكهربا مساء اليوم الجمعة مباراته أمام نادي ريو أفي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

كهربا لاعب الزمالك السابق كان قد أعلن عن وصول البطاقة الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس ليتأكد تواجد اللاعب في قائمة الفريق.

اللاعب يتواجد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الفريق الأول بنادي الزمالك الأسبق.

يُذكر أن كهربا كان قد أثار الكثير من الجدل بعدما انقطع عن تدريبات نادي الزمالك خلال الصيف الجاري، وانتقل إلى فريق أفيش دونا عن رغبة القلعة البيضاء.