"كنت السرطان في برشلونة".. الكشف عن كلمة تشافي للاعبين بين شوطي لقاء ألافيس!

رسالة طمأنة من تشافي للاعبي برشلونة بين شوطي مباراة ألافيس...

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، عن رسالته لطمأنه لاعبي فريقه في مباراة الفريق الكتالوني، أمام ألافيس في الدوري الإسباني، والتي حول فيها البلوجرانا تأخرهم إلى فوز.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز هام على ألافيس، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، ومع نهاية الشوط الأول كانت النتيجة تشير إلى تأخر الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

وقال تشافي في تصريحات صحفية، عن رسالته للاعبين بين شوطي اللقاء: "لا أشعر بالتوتر، في النهاية ليس علي أن أفعل أي شيء فأنا لا ألعب كرة القدم، ولكن أستطيع أن أرى التوتر في أعين اللاعبين".

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وتابع: "لقد أخبرت اللاعبين أن وسائل الإعلام تختلق سيناريوهات غير صحيحة، لقد كنت بالنسبة لهم السرطان في برشلونة عندما كنت لاعبًا والآن أنا هنا كمدرب للفريق".

وأضاف: "لقد حققنا لقبين الموسم الماضي، أعتقد أن هؤلاء اللاعبين يستحقون الثناء، لقد كنا جيدين في الشوط الثاني وظهرت شخصية الفريق وتمكنا من تحقيق الانتصار".

جدير بالذكر أنّ المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، أكد أنّ تشافي مستمر مع النادي الكتالوني ويحظى بدعم كامل من الإدارة.