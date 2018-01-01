كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية؟

بعد وصوله لنهائي كأس العالم للأندية ضد العين للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، كم مرة فاز ريال مدريد بالمونديال وكأس الإنتركونتنينتال؟

أحمد رضوان | تويتر

اعتاد مشجعو كرة القدم في الموسمين السابقين مشاهدة ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وبالتالي أصبح معتادا أيضاً مشاركته في كأس العالم للأندية وكأنه أصبح جزءاً لا يتجزأ منها.

كان عام 2000 انطلاقة جديدة للمونديال العالمي، ففي السابق كان يُلعب على مباراةٍ واحدةٍ فقط بين فريقين أحدهما من أوروبا والآخر من أمريكا الجنوبية تحت مسمى كأس الإنتركونتنينتال، لكن في السنة الأولى من الألفية الجديدة شارك فيه 8 أندية قُسمت على مجموعتين، تواجد الملكي في الأولى رفقة النصر السعودي والرجاء المغربي وكورينثيانس البرازيلي الذي حصل على المركز الأول وخاض النهائي ضد فاسكو دي جاما وحصل على الذهبية، أما البلانكوس فقد حصل على المركز الرابع بعد الخسارة من نيكاكسا المكسيكي.

عاد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية في العام التالي لكن المسابقة أُلغيت في تلك السنة وتوقفت حتى عام 2005، عندما أخذت اليابان على عاتقها مسؤولية إعادة المونديال للحياة، وقامت باستضافته 4 مراتٍ متتالية بشكله ونظامه الحاليين.

فشل الميرينجي في الفوز بدوري أبطال أوروبا وبالتالي المشاركة في البطولة منذ ذلك الحين، لكنه أخيراً نجح في العودة لمنصة التتويج ورفع ذات الأذنين في 2014، ثم نجح في الفوز ببطولة العالم على حساب سان لورينزو الأرجنتيني، وبعدها اعتاد الملكي على التواجد دائماً في المسابقة.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية؟

كما سبق الذكر، تُعد بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي امتداد لكأس الإنتركونتنينتال، والذي كان يُلعب من مباراة واحدة بين فريق أوروبي وآخر من أمريكا الجنوبية، وإذا أردنا أن نعلم كم مرة فاز ريال مدريد بالبطولة العالمية، يجب علينا أن نعرف تاريخه في الكأس الأوروأمريكية.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس الإنتركونتنينتال؟

بدأت حكاية ريال مدريد مع كأس الإنتركونتنينتال من النسخة الأولى، وكانت المباراة ضد بينيارول الأوروجواياني، ونجح الملكي في الفوز بالبطولة بعد أن سحق ضيفه بخمسة أهدافٍ لهدف في مباراة الإياب التي أُقيمت في سانتياجو بيرنابيو.

عاد البلانكوس للمشاركة بعد 6 سنوات، ومن جديد كان منافسه على اللقب هو المانياس الذي واجهه في النسخة الأولى، وهذه المرة رد الفريق الأصفر والأسود إهانة الميرينجي وسحقه برباعيةٍ نظيفة.

انقطع الملكي بعد ذلك عن المشاركة بسبب فشله في التتويج بدوري أبطال أوروبا حتى عام 1998، عندما فاز بذات الأذنين على حساب يوفنتوس، وهذه المرة قابل فاسكو دي جاما البرازيلي وفاز عليه بهدفين لهدف، ورفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه.

شارك ريال مدريد من جديد في كأس الإنتركونتنينتال في عام 2000، وهذه المرة وقع في طريق بوكا جونيورز الذي كان مدججاً بنجومٍ سطعت بعد ذلك في سماء القارة العجوز والعالم، مثل خوان رومان ريكيلمي ومارتن باليرمو والحارس أبوندانزيري، وانتهى اللقاء الأمريكي الجنوبي الأوروبي وقتها بخسارة الميرينجي بهدفين لهدف.

فاز الملكي بذات الأذنين في عام 2002 وشارك في البطولة العالمية ضد أوليمبيا الباراجواياني، ونجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته في البطولة التي تم إلغاءها في 2004، وكان البطل الأخير لها هو بورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية؟

شارك ريال مدريد كما ذكرنا في النسخة الأولى من البطولة وحقق المركز الرابع بعد الخسارة من نيكاكسا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لكنه بعد ذلك ظل لم يشارك في كأس العالم للأندية بسبب فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا حتى عام 2014، وكانت البطولة وقتها تقام في المغرب ونجح الملكي في رفع كأسها لأول مرة بعد الفوز على سان لورينزو الأرجنتيني في النهائي.

سافر البلانكوس لليابان في 2016 وشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، ومن جديد نجح في العودة بالكأس بعد الانتصار على كاشيما آنتلرز الياباني بأربعة أهدافٍ لهدفين، أمل اللقب الأخير للميرينجي فكان الموسم الماضي عندما انتصر على جريميو البرازيلي بهدفٍ نظيف.

عدد مرات فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية والإنتركونتنينتال: