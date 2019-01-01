كم مرة أقصى برشلونة ريال مدريد من الكأس في سانتياجو برنابيو؟

سجل جيد لبرشلونة أمام ريال مدريد في المباريات الإقصائية على ملعب سانتياجو برنابيو

يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مباراة الذهاب في 6 فبراير الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي مما يجبر برشلونة على التسجيل لأجل التأهل.

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وسبق وتمكن برشلونة من إقصاء ريال مدريد مرتين من الكأس على ملعب "سانتياجو برنابيو" الأولى في موسم 1985-1986 والثانية في 1996-1997.

وفي المرة الأولى، كانت في نصف نهائي كأس الدوري الإسباني وشهدت غياب الدوليين من الفريقين لمشاركتهم مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم.

وانتهت مباراة الذهاب في "كامب نو" بالتعادل بهدف لكل فريق ليضمن الملكي وضع قدم في النهائي، إلا أنّ مباراة الإياب شهدت فوز النادي الكتالوني برباعية نظيفة.

برشلونة تأهل لمواجهة ريال بيتيس في مباراتين، انتصر في بينتو فيامارين بهدف نظيف قبل أن يكرر الفوز ولكن بثنائية نظيفة في كامب نو ويحقق اللقب.

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(📽️: @FCBarcelona)pic.twitter.com/x91pgY3xSy — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

المرة الثانية كانت في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ولعب برشلونة تحت قيادة السير بوبي روبسون في مواجهة كتيبة فابيلو كابيلو في ريال مدريد.

انتهت مباراة الذهاب في "كامب نو" بنتيجة 3-2 لصالح أصحاب الأرض ثم في الإياب تعادل الفريقان بهدف لمثله ليتأهل البلوجرانا.

النادي الكتالوني أقصى بعد ذلك لاس بالماس وأتلتيكو مدريد ووصل إلى النهائي لمواجهة ريال بيتيس أيضًا وحقق الفوز 3-2 ليحصد البطولة.