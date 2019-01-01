فالفيردي يخوض مباراته الـ 100 مدربًا لبرشلونة

ما الذي قدّمه فالفيردي مع برشلونة في 99 مباراة؟

يخوض إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، المباراة المائة له مدربًا للفريق الكتالوني حينما يواجه ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب على ملعب "كامب نو" في ليلة شهدت تسجيل لوكاس فاسكيز ومالكوم أول أهدافهما في الكلاسيكو.

وقاد مدرب بلباو السابق برشلونة في 99 مباراة، حقق 67 انتصارًأ و23 تعادلًا و9 هزائم، كما سجل البلوجرانا 238 هدفًا واستقبل 80.

في الدوري الإسباني، لعب 63 مباراة محققًا الانتصار في 45 لقاء والتعادل 15 مرة و3 هزائم وسجل 164 هدفًا واستقبل 54، أما في دوري أبطال أوروبا، لعب 17 لقاء حقق 10 انتصارات و6 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل 31 واستقبل 11.

يمتلك برشلونة 16 مباراة في كأس الملك تحت قيادة فالفيردي، محققًا 11 فوزًا وتعادلين و3 هزائم وسجل فريقه 40 هدفًا واستقبل 9.

مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ستكون رقم 100 لـ"فالفيردي" مع برشلونة، ولكن دعونا نلقي نظرة على أبرز أرقامه 👀👇

✅ 67 فوز

⭕️ 23 تعادل

❌ 9 هزائم



🔵🔴 أكثر من أحرز أهداف :

🔢 ميسي

🔢 سواريز

🔢 كوتينيو



🔵🔴 أكثر من أحرز شارك في المباريات

🔢 راكيتيتش

🔢 ميسي

🔢 بوسكيتس pic.twitter.com/FzWfcImEcM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

أما في السوبر الإسباني، فقد خاض 3 مباريات، حقق الفوز في لقاء وخسر مرتين وسجل 3 أهداف واستقبل 6.

ويعد ليونيل ميسي أكثر لاعب سجل تحت قيادة فالفيردي بواقع 78 هدفًا يليه لويس سواريز صاحب الـ 48 هدفًا ثم فيليبي كوتينيو (18) وعثمان ديمبيلي (17) وجيرارد بيكيه (9).

أما في المشاركات، فقد لعب إيفان راكيتيش 92 مباراة يليه ميسي وسيرجيو بوسكيتس (86) ثم سواريز (85) وبيكيه في 84 لقاء.

وحقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي تحت قيادة فالفيردي.

جدير بالذكر أنّ أول مباراة رسمية لفالفيردي مع برشلونة كانت ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني وانتهت بخسارة البلوجرانا بثلاثية مقابل هدف.