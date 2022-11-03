كم عدد بطولات جيرارد بيكيه؟ وما أبرز إنجازاته

تعرف على عدد بطولات جيرارد بيكيه خلال مسيرته، وأبرز إنجازاته مع برشلونة والمنتخب الإسباني عقب اعتزاله....

فجر جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه اعتزال لعب كرة القدم، على أن تكون مباراته القادمة مع الفريق الكتالوني هي الأخيرة له قبل تعليق حذائه.

المدافع الإسباني، صاحب الـ 35 عامًا نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" موقع فيديو لتوديع جماهير فريقه قبل مباراة ألميريا والتي ستكون الأخيرة له، وقال في رسالته: "لقد قررت أن الوقت قد حان لإغلاق هذه الدائرة، لقد قلت دائمًا إنه بعد برشلونة لن يكون هناك أي فريق آخر، وهذا ما سيكون عليه الحال".

وكانت مسيرة بيكيه مع برشلونة، ومنتخب إسبانيا، مليئة بالنجاحات والبطولات، فقد تمكن من الفوز بكافة الألقاب الممكنة مع الفريقين، ووصل إلى أعلى درجات النجاح.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد بطولات جيرارد بيكيه في مسيرته...

كم عدد بطولات بيكيه مع برشلونة؟

بدأ بيكيه مسيرته من أكاديمية برشلونة، وترعرع فيها حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في 2004، ولكن مسيرته مع الشياطين الحمر لم تستمر طويلًا إذ عاد إلى البلوجرانا في صيف 2008 لتبدأ بعدها رحلة نجاح جديدة للمدافع الإسباني.

وشارك بيكيه مع برشلونة في 615 مباراة مع برشلونة بكافة المسابقات، ونجح خلالهم في تسجيل 53 هدفًا كما صنع 13 آخرين.

وتمكن بيكيه من الفوز مع برشلونة بـ 30 لقبًا مختلفًا، من بينهم دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى فوزه بالدوري الإسباني في 8 مناسبات، وحصوله على بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

كم عدد بطولات بيكيه مع منتخب إسبانيا؟

مسيرة بيكيه مع منتخب بلاده، لم تختلف كثيرًا عن مسيرته مع برشلونة، فقد كانت مليئة بالإنجازات، وقد كان عنصرًا أساسيًا في فترة من أزهى وأنجح فترات اللاروخا.

شارك بيكيه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2010 وحصل حينها مع منتخب بلاده على البطولة الأغلى، كما حصل على بطولة اليورو في 2012.

كم عدد بطولات بيكيه في مسيرته