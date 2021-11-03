كم عدد بطولات المنتخب السعودي؟ ومرات مشاركاته في كأس العالم؟

يعد منتخب السعودية واحدًا من بين أنجح المنتخبات العربية على مدار التاريخ، سواء قاريًا أو عالميًا.

"الأخضر" كما يطلق عليه عشاقه، ينتظر بفارغ الصبر انطلاق بطولة كأس العرب 2021، التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، من أجل إضافة لقب جديدة إلى خزانة ألقابه.

المنتخب السعودي وعلى مدار تار يخه، حقق العديد من الألقاب، آسيويا، وإقليميا، كما أنه أصبح أيضًا رقما بارزًا في كرة القدم العالمية.

ما هي مشاركات السعودية في كأس العالم؟

كما يعد منتخب السعودية واحدًا من بين أكثر المنتخبات العربية مشاركة ونجاحًا في المونديال.

الأخضر خاض منافسات كأس العالم خمس مرات كأكثر منتخب عربي يشارك في المونديال إلى جانب منتخب المغرب.

مشاركة السعودية الأولى جاءت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الذي تأهل فيه إلى دور الستة عشر، وهو أفضل إنجاز عربي في تاريخ المشاركات، وآخرها في مونديال روسيا 2018.

وعلى المستوى العالمي أيضًا، يملك منتخب السعودية أفضل إنجاز عربي في تاريخ المشاركات في بطولة كأس القارات، حيث احتل المركز الثاني في النسخة الأولى التي أقيمت في عام 1992.

فيما كانت آخر مشاركات "الأخضر" في كأس القارات في نسخة 1999، واحتل فيها المركز الرابع.

وعلى المستوى الآسيوي، فقد حقق المنتخب السعودي الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 1986، والتي لعبها المنتخب الأول في خمس مناسبات سابقة، فيما يخوض المنتخب الأولمبي غمارها منذ عام 2005.

أما إقليميًا، فقد حقق منتخب السعودية وصافة كأس الأمم الأفرو آسيوية مرتين، في عامي 1985 و1997، إلى جانب فضية دورة الألعاب العربية في 1976.

ما هي ألقاب منتخب السعودية في كأس آسيا؟

يعد منتخب السعودية ثاني أكثر منتخب يحقق بطولة كأس آسيا بالتساوي مع إيران، حيث حصد اللقب في ثلاث مناسبات، فيما يتفوق عليهما منتخب إيران برصيد أربعة ألقاب.

وحصد "الأخضر" أول لقب له في كأس آسيا في عام 1984، أما آخر ألقابه فجاء في عام 1996.

وإلى جانب فوزه باللقب في ثلاث مناسبات، سبق للمنتخب السعودي أن وصل إلى نهائي كأس آسيا في ثلاث مناسبات أخرى ولم يكن التوفيق حليفه فيها، ليكون ثاني أكثر منتخب احتل وصافة البطولة بثلاث مرات بعد كوريا الجنوبية (4 مرات).

ما هي ألقاب منتخب السعودية في كأس العرب؟

وفي بطولة كأس العرب، فقد حقق "الأخضر" اللقب مرتين الأولى في 1998 ثم في 2002، فيما حقق المركز الثاني في نسخة 1992.

أما على المستوى الخليجي، فقد نجح "الأخضر" في حصد لقب كأس الخليج العربي ثلاث مرات الأولى في نسخة 1994، ثم في نسخة 2002، وأخيرًا في 2003، فيما احتل المركز الثاني في سبع مناسبات.

كما حصد منتخب السعودية الميدالية الذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الأولى في عام 2005.

ما هي ألقاب منتخب السعودية؟