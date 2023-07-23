كم تبلغ ثروة روبين نيفيش؟ وما راتب نجم الهلال؟

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة روبين نيفيش لاعب الهلال السعودي...

تعاقد الهلال، مع روبين نيفيش من وولفرهامبتون الإنجليزي، في صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق اللاعب البرتغالي، مع وولفرهامبتون، وأصبح من أهم لاعبي الوسط في أوروبا، وأصبح هدفًا للعديد من الفرق الأوروبية وعلى رأسها برشلونة الذي حاول التعاقد معه في أكثر من مرة.

وبالرغم من تألق نيفيش، إلا أنه بكل تأكيد لم يحصل مع وولفرهامبتون على راتب ضخم، كالذي كان سيحصل عليه في حال انضمامه إلى برشلونة، حتى جاء الهلال الذي أغراه براتب ضخم ليترك أوروبا.

وفي التقرير التالي من موقع جول نستعرض لكم في هذه السطور ثروة إدروبين نيفيش وما هو راتبه مع الهلال؟

كم تبلغ ثروة روبين نيفيش؟

تقدر ثروة روبين نيفيش بنحو 12 مليون يورو حتى العام الجاري 2023 وبكل تأكيد ستزيد تلك الثروة بشكل كبير بعد انضمامه للهلال.

ثروة روبين نيفيش 12 مليون يورو مصادر ثروة روبين نيفيش عقوده مع الأندية، مكافآت الألقاب والإجادة تاريخ ميلاد روبين نيفيش 13 مارس 1997

(26 عامًا) محل الميلاد موزيلوس، البرتغال

كم يبلغ راتب روبين نيفيش مع الهلال؟

أكدت شبكة CBS أنّ راتب اللاعب مع الهلال سوف يكون بمثابة 10 أضعاف ما يحصل عليه قبل ذلك مع وولفرهامبتون.

وبما أنّ اللاعب يحصل مع وولفرهامبتون على راتب أسبوعي يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني، أي يحصل في الموسم 2.6 مليون مليون استرليني، فإن ذلك يعني أنّ عرض الهلال يصل إلى 26 مليون إسترليني أو ما يعادل 30 مليون يورو.