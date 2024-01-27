"كمشجع لبرشلونة لن أسمح باستمرار ذلك" .. تشافي يعلن رحيله رسميًا ويكشف موعد المغادرة!

المدير الفني للنادي الكتالوني أعلنها بشكل رسمي.

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن رحيله بشكل رسمي عن تدريب برشلونة بعد أن تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد تشافي أنه لن يسمح باستمرار الوضع الحالي للفريق في ظل حبه له.

وقال المدرب في المؤتمر: "لقد اتخذت قراري قبل أيام بالفعل، كمشجع لبرشلونة نحن لا نمر بوقت جيد ولن أسمح باستمرار ذلك".

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وأضاف: "لقد نجحنا في الموسم الماضي، لكن الفريق بحاجة إلى التغيير، لا أريد أن أكون مشكلة لبرشلونة، لقد كنت الحل قبل عامين".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر بخمسة أهداف لثلاثة أمام فياريال في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.