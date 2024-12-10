كمبيوتر "أوبتا" العملاق يصدم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا .. ويضع ليفربول وبرشلونة بأمان!

بعد إجراء 50 ألف سيناريو متوقع..

يصل قطار منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى محطته السادسة هذا الأسبوع، لذلك بدأت التوقعات بشأن مصير الفرق الكبرى من اللحاق بركب المتأهلين إلى الدور المقبل بالمسابقة القارية.

وتغير نظام دوري الأبطال بدءًا من النسخة الحالية 2024-2025، حيث تقام مرحلة الدوري من 36 فريقًا، يخوض كل منهم 8 مباريات مختلفة، ومن ثم تتأهل أول 8 فرق في جدول الترتيب العام مباشرة إلى دور الـ16، بينما يخوض الـ16 فريقًا التاليين ملحقًا (مواجهة مباشرة) لصعود 8 فرق أخرى، ومن ثم تستمر المنافسات بنظام الأدوار الإقصائية المعتاد.

وفي هذا السياق، قام الكمبيوتر العملاق "أوبتا" بتوقع مصير الفرق الـ36 المشاركة بمرحلة الدوري، من خلال محاكاة أكثر من 50 ألف سيناريو محتمل، حيث رشح ليفربول "المتصدر بالعلامة الكاملة"، بنسبة 98.3٪ للدخول إلى المراكز الثمانية الأولى وفرصة 62.2٪ لإنهاء مرحلة الدوري في المركز الأول.

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ويتمتع "الريدز" أيضًا بجدول زمني سهل لإغلاق مرحلة الدوري، حيث سيزور جيرونا يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف ليل في أنفيلد في الجولة السابعة (21 يناير) ويختتم مشواره بزيارة بي إس في آيندهوفن (29 يناير).

وحدد كمبيوتر "أوبتا" العملاق، لبرشلونة نسبة ضئيلة (8%) لإنهاء مرحلة الدوري في الصدارة، لكنه توقع أن يحصد 4 نقاط إضافية من مبارياته الثلاث المقبلة أمام (بوروسيا دورتموند، بنفيكا، أتالانتا)، بحيث يصل إلى 16 نقطة متوقعة، وهو رقم من شأنه أن يعيده بضعة مراكز للخلف، لكنه سيظل ضمن الثمانية الكبار.

ووفقًا لحسابات نفس الكمبيوتر، فإن فرص ريال مدريد ليست مشرقة للغاية، إذ يواجه بطل أوروبا صعوبة في الدفاع عن عرشه، خصوصًا بعد خسارته أمام ليفربول، حيث جمع 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة.

وهذه الأرقام تجعل من المستحيل تقريبًا عليه تجنب جولة الملحق، إذ أن فرصه في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، لا تتخطى نسبة (2.1٪ فقط)، ومع ذلك، فإن لدى الملكي فرصة تزيد عن 90٪ للتأهل إلى الملحق، بشرط تحسين نتائجه في الجولات الثلاث الأخيرة أمام (أتالانتا، سالزبورج، ستاد بريست).

وواحد من السيناريوهات المتوقعة، وضع ريال مدريد مع ختام المنافسات في المركز الـ21، وفي 6.8٪ فقط من هذه السيناريوهات، سينتهي بهم الأمر خارج المراكز الأربعة والعشرين الأولى.

وأخيرًا، لا تبعث نتائج "أوبتا" أي اطمئنان لباريس سان جيرمان، حيث لم يصل أي احتمال من الـ50 ألف سيناريو الفريق ضمن الثمانية الكبار، لكن لا يزال لديهم فرصة جيدة للعب في تخطي مرحلة الدوري باحتمالية تصل إلى 5%، وسيتعين عليهم تحقيق نتائج إيجابية أمام (سالزبورج، مانشستر سيتي، شتوتجارت).