كما فعلها ريال مدريد.. طلب خاص من برشلونة لجماهيره أمام باريس سان جيرمان

مناشدة من إدارة برشلونة لجماهير فريقها...

طلبت إدارة برشلونة، طلبًا خاصًا من جماهير فريقها قبل مواجهة باريس سان جيرمان، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك.

ويستضيف برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان، مساء غد الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدفين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، لا تريد الاعتماد على نتيجة الذهاب فقط، بل طلبت من الجميع التكاتف لمساعدة الفريق في الوصول إلى نصف النهائي.

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ونشر الحساب الرسمي للفريق الكتالوني على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، دعوة للجماهير وجاء فيها: "دعونا نملأ ملعب المباراة بفخرنا، فلنحضر المباراة جميعًا بقميص برشلونة، متحدون نحن أقوياء".

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن إدارة الفريق الكتالوني قررت توزيع الأعلام على الحضور، لإضافة المزيد من ألوان الفريق وزيادة الحماس داخل المدرجات.

جدير بالذكر أن جمهور برشلونة، قد استجاب لدعوة إدارة فريقه، وبالفعل نفذت كافة تذاكر المباراة، ومن المنتظر أن تكون مدرجات ملعب مونتجويك ممتلئة على آخرها في اللقاء الهام.