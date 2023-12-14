"كل شيء جائز" .. ميسي يحدد شرطين للظهور في مونديال 2026

باريديس يزيل الغموض

لا يزال الغموض يسيطر على مستقبل النجم ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، بشأن موعد اعتزاله اللعب الدولي مع راقصي التانجو.

ويواصل ميسي حتى الآن مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث يمثل بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك في رحلة الاستعداد للدفاع عن لقب "كوبا أمريكا".

وبعد أن أكمل ميسي دولاب بطولاته بكل الألقاب الجماعية والفردية الممكنة، بحصده مع الأرجنتين لقب مونديال "قطر 2022"، السؤال الذي يفرض نفسه في معسكر الأرجنتين، هو "هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟".

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وفي هذا السياق، تحدث لياندرو باريديس، لاعب روما وزميل ليونيل في منتخب الأرجنتين، في تصريحات لـ"DirecTV" مؤكدًا أنه لا يستطيع تحديد موقف ميسي النهائي من المشاركة في كأس العالم المقبلة، مضيفًا: "ميسي علق على هذا الأمر وقال إنه إذا سارت الأمور بشكل جيد وإذا شعر بأنه لائق بدنيًا وفنيًا، فلن يستبعد أي شيء".

وتابع باريديس: "نيكولاس أوتاميندي وأنخيل دي ماريا أيضًا، يفكران في تحديد الوقت المناسب لإنهاء هذه المهمة. من المؤكد أن نيكو سيبقى معنا لفترة من الوقت".

ويمثل ميسي (36 عامًا) أهمية كبيرة لمنتخب الأرجنتين، حيث أنه شارك حتى الآن في 180 مباراة دولية وسجل 106 أهداف مع منتخب بلاده، لكنه في 2026 سيكون قد أتم عامه الـ39 وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصيره.