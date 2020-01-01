كلويفرت على رأس المرشحين لخلافة سيتيين في برشلونة

باتريك كلويفرت نجم برشلونة المعتزل والمدير الحالي في أكاديمية النادي يقترب من منصب المدير الفني للفريق.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الهولندي باتريك كلويفرت هو الأقرب للحصول على منصب المدير الفني لبرشلونة في الأيام القادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب السابق للبلوجرانا هو المطلب الأول لغرف الملابس في الفريق.

ويرى نجوم برشلونة في كلويفرت القدرة على قيادة الفريق خلال فترة دوري أبطال أوروبا ، وهي البطولة التي تعود في الأسبوع الأول من أغسطس.

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وذكرت الصحيفة أن علاقة كلويفرت بأهم نجوم برشلونة أكثر من رائعة، ويوجد احترام متبادل بينهم بشكل واضح للجميع مما قد يساعد الفريق فيما تبقى من الموسم.

كذلك سيكون وجود كلويفرت هام للغاية في تحسين عملية تأقلم الهولندي فرينكي دي يونج نجم البلوجرانا، الذي جاء في صيف العام الماضي وقدم مستويات طيبة لكنها لم ترتق لتكون مثل ما قدمه في أياكس.

التخوف الأساسي في برشلونة يرتبط بشكل واضح بالخبرة الضئيلة لكلويفرت، حيث عمل من قبل في منصب المدير الفني على فترتين فقط.

الأولى كانت بين يوليو 2011 ويونيو 2013 مع فريق الشباب بنادي تفينتي الهولندي، أما الثانية فكانت مع منتخب كوراساو وبقى لمدة موسم واحد فقط ثم رحل، وفي كلتا المرتين لم تكن النتائج هي أعظم ما قدمه في مسيرته.

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ويستضيف برشلونة نظيره نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو في الثامن من أغسطس، بعد أن تعادل إيجابيًا في إيطاليا.

جدير بالذكر أن كلويفرت كان قد عمل أيضًا كمدرب مساعد في أكثر من مناسبة تحت قيادة لويس فان جال وكلارنس سيدورف في منتخبي هولندا والكاميرون على التوالي.