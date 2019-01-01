كلوزه يتمرد على بايرن ميونخ: لا أحد يخطط لمسيرتي التدريبية

تعرف على تصريحات ميروسلاف كلوزه

كشف ميروسلاف كلوزه، هداف كأس العالم التاريخي، السبب وراء قراره بمغادة تدريب فريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا.

كلوزه رفض تدريب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا مفضلًا الرحيل تمامًا عن النادي البافاري.

وقال صاحب الـ41 عامًا في تصريحات صحفية: "دائمًا أحب أن أكون أمينًا وأقول الحقيقة سواء لنفسي أو للآخرين".

وأوضح: "حينما يتعلق الأمر بي، فإنني أفضل دائمًا التخطيط لمستقبلي بمفردي، فعلت ذلك كلاعب وسأَكرره في مسيرتي التدريبية"َ.

واختتم: "لا أقبل أن بجبرني أحد على اتخاذ قرارت معينة فيما يتعلق بعملي ومستقبلي".

وحاول حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إقناع كلوزه بالبقاء في الفريق والترقي تدريجيًا لقيادة بطل الدوري الألماني في المستقبل.