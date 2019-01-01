بغداد بونجاح يحسم موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك

بغداد بونجاح شارك بشكل أساسي مع المنتخب الجزائري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم محاربي الصحراء ولاعب نادي السد القطري على حقيقة وجود مفاوضات معه من قبل ناديي الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة.

الهداف الجزائري قال في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت : "شرف لي التواجد في الدوري المصري، واللعب في صفوف ناديين كبيرين مثل الأهلي أو الزمالك".

وواصل بغداد تصريحاته قائلاً : "لكنني غير مهتم بأي عروض في الوقت الحالي لأنني أركز مع منتخب بلادي".

وأضاف "لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، كل ما يتردد هو مجرد كلام يتم تناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة".

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وفي نهاية تصريحاته شدد اللاعب على ارتباطه بناديه الحالي السد القطري، مشيرًا إلى أنه من الصعب ان يرحل عن الفريق حاليًا.

وأنهى مهاجم المنتخب الجزائري حديثه "في الوقت الحالي أنا مرتبط بعقد مع نادي السد، وتنتظرنا تحديات كبيرة في الدوري ودوري ابطال آسيا، واهتمامي منصب مع الفريق القطري".

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يُذكر أن بغداد بونجاح شارك بشكل أساسي مع المنتخب الجزائري في أول مباراتين ، وتمكن من تسجيل هدف وحيد حتى الآن.