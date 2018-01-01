كلود بويل: محرز يستحق استقبالًا جيدًا من جماهير ليستر سيتي

المدير الفني للثعالب "كلود بويل" يتحدث عن انتقال محرز لمانشستر سيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب كلود بويل المدير الفني لليستر سيتي جماهير النادي بإظهار الاحترام للاعب الفريق السابق "رياض محرز"، ذلك خلال مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم الثلاثاء.

وسيخوض محرز أول مباراة له ضد فريقه السابق الذي رحل عنه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير بعدما تعثر انتقاله خلال يناير 2018 رغم احتجاجه وامتناعه عن اللعب لمباراتين، وقد وصف بويل رحيل اللاعب الجزائري بالصعب لكنه أكد في نفس الوقت على عطائه الكبير لفريق الثعالب واستحقاقه للتحية والاحترام من جانب الجماهير.

وبدأ بويل مؤتمره الصحفي بتمني بقاء محرز على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، مضيفًا "أتمنى بالطبع بقاءه على مقاعد البدلاء، رياض يستحق الاحترام لأنه قدم كل ما لديه للنادي. أتمنى أن يعود ويحظى بترحيب جيد من الجماهير، لأنه يستحقه".

وكيله: رونالدو أراد يوفنتوس في يناير

"أحرز الكثير من الأهداف وكان حاسمًا في المباريات، لقد كان لاعبًا استثنائيًا. لعب جزءً في نجاح النادي بالفوز بالبريميرليج ولا يمكن نسيان كل ما قدمه للفريق وزملائه، ولذا أتمنى أن يحظى باستقبال جيد".

بويل عاد لكواليس يناير 2018 حين أراد الجناح الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 الرحيل لفريق بيب جوارديولا، إذ قال "أعتقد أنني نجحت في تدريب رياض، والفترة التي أراد الرحيل خلالها عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوي كانت صعبة. إدارة الأمور مع الجماهير واللاعبين كانت صعبة بالتأكيد لكن كان من المهم أن أتعامل معه دون أن أجعله يفقد تركيزه".

"لقد أدرنا عودته للتشكيل الأساسي جيدًا، وقد ساعدنا حتى نهاية الموسم حين عاد بعد غيابه. كان وضعًا صعبًا للفريق بالطبع، لكنه بذل قصارى جهده حين عاد".

وأتم بويل حديثه عن صاحب الـ27 عامًا قائلًا عن موسمه الحالي الذي شهد إحرازه لـ7 أهداف وصناعة 6 "لقد سجل أهدافًا حاسمة وصنع الفارق، ترك النادي في وضعية إيجابية واتخذ معه موقفًا إيجابيًا. هذا كان الأمر الأهم، وبالتأكيد الحديث معه عن كرة القدم كان ممتعًا لأنها عشقه".

"لقد كان الوقت المناسب له، لا يمكن الحفاظ على اللاعب حين يطمح لمشروع جديد، لأنه سيفقد تركيزه وحوافزه. ذلك لن يكون جيدًا له ولنا".