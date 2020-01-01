صلاح عن رقمه التاريخي مع ليفربول: أريد الابتعاد في القمة عن الآخرين!

رقم قياسي جديد للملك المصري

تحدث نجم ليفربول محمد صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق أوروبياً بالهدف الذي سجله في شباك ميتيلاند الأربعاء لحساب دوري أبطال أوروبا.

وسجل المصري الهدف رقم 22 في المسابقة بالدقيقة الثانية من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 لحساب الجولة الأخيرة ليتخطى ستيفين جيرارد.

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وقال اللاعب مع "بي تي سبورت": "شعور رائع أن تتصدر الهدافين بناديك، هذا أمر يدعوني للشعور بالفخر".

وأضاف: "هذا أحد أهم أهدافي على الإطلاق، لعبنا جيداً رغم الرقابة الفردية التي فُرضت علينا، سجلنا مبكراً ولكن تعادلوا ولعبوا مباراة طيبة".

وواصل: "أريد الاستمرار على هذا الشكل، وأن أسجل المزيد من الأهداف وأن أوسع الفارق بيني وبين الآخرين".

وختم: "أحاول دائماً أن أسجل الأهداف حتى أساعد فريقي على تحقيق الانتصارات في المباريات، الأهم هو التأهل وأن نتعلم من تلك اللقاءات".

وعبر ليفربول في صدارة مجموعته بهذا التعادل ورافقه أتالانتا الذي انتصر على أياكس بهدف نظيف بنفس التوقيت.