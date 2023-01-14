كلوب ينتقد نفسه: لعبت المباراة الأسوأ في حياتي!

كلوب ينتقد مستوى ليفربول أمام برايتون.

حمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول نفسه مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام برايتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، في تصريحات صحفية نقلتها "ديلي ميل".

وقال كلوب: "أنا محبط للغاية، مبارك لبرايتون لقد لعبوا مباراة خارقة أمام خصم سيئ بشكل كبير، لم نكن جيدين على الإطلاق اليوم".

وأضاف: "لا يمكنني أن أتذكر أي مرحلة من المباراة كنا فيها في حالة جيدة، لقد حاولت أن أساعد الفريق بتشكيلات مختلفة لكن ذلك لم يعمل".

وأردف: "تلك مسؤوليتي أعلم ذلك، في بعض الأوقات كان فريقنا صيدًا سهلًا لبرايتون، لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ لي، ليس فقط في ليفربول، نحن في وضع سيئ".

جدير بالذكر أن ليفربول بخسارة اليوم تعرض للهزيمة الثانية على التوالي ووقف عند النقطة رقم 28 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.